ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії

Світ
38
Євросоюз планує 24 лютого представити новий пакет санкцій проти росії.
Європейський Союз планує запровадити 20-й пакет санкцій проти росії у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого.
Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, пише The Kyiv Independent.
Каллас заявила, що Євросоюз має намір представити новий санкційний пакет саме 24 лютого. Водночас вона зазначила, що остаточної домовленості між державами-членами ЄС поки що немає.
За її словами, консультації тривають, а країни ЄС пропонують різні підходи до наповнення пакета.

Які обмеження обговорюють у ЄС

Серед пропозицій, які наразі розглядаються, повна заборона морських перевезень для росії, а також додаткові санкції проти російського енергетичного сектору та експорту добрив.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав запровадити повну заборону на морські перевезення для росії з метою припинення діяльності так званого «тіньового флоту» російських нафтових танкерів.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ пропонуватиме включити до 20-го пакета санкцій російських юридичних та фізичних осіб, які продовжують отримувати прибутки від енергетичних ресурсів.
Окрім цього, Україна наполягає на посиленні тиску на осіб, причетних до викрадення українських дітей, а також на всі схеми, які забезпечують військове виробництво росії.

Що передбачав попередній пакет санкцій

19-й пакет санкцій ЄС затвердив 23 жовтня. Він передбачав обмеження щодо 118 суден «тіньового флоту», а також санкції проти російських банків, доходів від енергоресурсів і мереж, які допомагають обходити чинні обмеження у зв’язку з війною проти України.
Уперше Євросоюз також запровадив санкції проти криптоплатформ, а також банків у росії та третіх країнах, які сприяють обходу санкційного режиму.
Альона Лістунова
За матеріалами:
Finance.ua
СанкціїЄСЄврокомісія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
