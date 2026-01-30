0 800 307 555
ЄС ухвалив першу стратегію візової політики: що зміниться

Стратегія визначає нові підходи до видачі віз та безвізового режиму.
Європейська комісія 29 січня ухвалила першу в історії Стратегію візової політики ЄС, яка визначає нові підходи до видачі віз та безвізового режиму.
Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Навіщо ЄС оновлює візову політику

Стратегія спрямована на досягнення чотирьох ключових цілей:
  • підвищення безпеки через посилення первинних перевірок;
  • зміцнення економіки та конкурентоспроможності завдяки спрощенню доступу для осіб, які роблять внесок у розвиток економіки та суспільства;
  • посилення глобального впливу ЄС шляхом просування стратегічних інтересів і цінностей;
  • підвищення ефективності через модернізовану та узгоджену візову політику.
Паралельно з ухваленням Стратегії Єврокомісія затвердила Рекомендацію щодо залучення талантів для інновацій, яка має зробити ЄС привабливішим для висококваліфікованих фахівців, студентів, дослідників та інноваційних підприємців.

Ключові напрями візової стратегії ЄС

Посилення безпеки Євросоюзу

Візова політика розглядається як інструмент захисту стратегічних інтересів ЄС. Серед запланованих заходів:
  • створення сучасної системи надання безвізового режиму з новими чіткими критеріями оцінки країн-кандидатів (з 2026 року);
  • посилений моніторинг чинних безвізових режимів у межах оновленого механізму їх призупинення для запобігання зловживанням;
  • розширення можливостей застосування візових обмежень у разі відсутності співпраці з боку третіх країн щодо реадмісії та повернення мігрантів через перегляд Візового кодексу у 2026 році;
  • можливість запровадження цільових обмежувальних візових заходів у відповідь на дії третіх країн, що загрожують безпеці ЄС;
  • посилення захисту проїзних документів і боротьба з підробками шляхом гармонізації визначень і санкцій на рівні ЄС.

Підвищення економічної привабливості та конкурентоспроможності

Стратегія передбачає:
  • цифровізацію візових процедур: система ETIAS для безвізових подорожей запрацює з IV кварталу 2026 року, а подання заяв на візи відбуватиметься повністю онлайн;
  • розширення практики багаторазових віз із тривалішим строком дії для надійних мандрівників і бізнесу;
  • створення спільного переліку перевірених компаній для спрощення процедур ділових поїздок;
  • поліпшення умов для залучення талантів, зокрема можливі зміни правил для студентів, дослідників і висококваліфікованих працівників, а також розробку окремої правової рамки для стартапів і scale-up компаній;
  • додаткову підтримку заявників і роботодавців через Європейські правові консультаційні офіси;
  • фінансування з бюджету ЄС для прискорення обробки віз для висококваліфікованих фахівців.

Сучасні цифрові інструменти

Для ефективного управління потоками мандрівників ЄС розгортає нові цифрові рішення у сфері віз та контролю кордонів. До 2028 року всі ІТ-системи ЄС у цій сфері стануть взаємосумісними, що дозволить перевіряти кілька баз даних одночасно через єдиний пошук і зменшити ризики зловживань.

Рекомендація щодо залучення талантів та інновацій

Рекомендація Єврокомісії містить практичні кроки для держав-членів щодо залучення та утримання студентів, науковців, висококваліфікованих працівників, засновників стартапів і інноваційних підприємців у стратегічно важливих секторах.
Документ передбачає спрощення та пришвидшення процедур отримання довгострокових віз і дозволів на проживання, зменшення кількості документів, скорочення строків розгляду заяв, полегшення переходу від навчання до роботи або підприємництва, а також покращення мобільності всередині ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
