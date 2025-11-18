0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада ЄС схвалила новий механізм швидкого позбавлення безвізу для третіх країн

Світ
30
Рада ЄС схвалила новий механізм швидкого позбавлення безвізу для третіх країн
Рада ЄС схвалила новий механізм швидкого позбавлення безвізу для третіх країн
Рада Європейського Союзу офіційно затвердила оновлені правила, які дозволять значно швидше призупиняти безвізові поїздки для громадян третіх країн.
Про це йдеться у заяві Ради ЄС.
Там зазначили, що механізм стане жорсткішим і гнучкішим, що дозволить реагувати на зловживання або загрози інтересам блоку.
Серед ключових змін — нові підстави для призупинення безвізу, зокрема:
  • якщо країна не узгоджує свою візову політику з ЄС;
  • якщо країна продає свої паспорти іноземцям, які насправді не мають до неї жодного стосунку;
  • якщо ця країна сперечається з ЄС, зокрема, через порушення прав людини.
Крім того, ЄС тепер зможе швидше вмикати механізм призупинення безвізу. Процедуру можна буде запускати, якщо кількість відмов у в’їзді, заяв на притулок чи злочинів зростає на 30% (а не 50%, як було до цього).
Початкове призупинення безвізу триватиме не 9, а 12 місяців, і його можна буде продовжити ще на 24 місяці. При цьому ЄС зможе застосовувати обмеження лише до чиновників чи дипломатів, не караючи всіх громадян країни.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems