0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі студентам будет доплачувати 1000 злотих (умови)

Світ
70
У Польщі студентам будет доплачувати 1000 злотих (умови)
У Польщі студентам будет доплачувати 1000 злотих (умови), notesfrompoland.com
Із жовтня 2026 року у Польщі стартує нова стипендіальна програма wGotowości («У готовності»). Вона передбачена для студентів, які планують поєднувати навчання з підготовкою до військової служби.
Про це повідомляє inpoland.

Що відомо про програму wGotowości

Зазначається, що розмір щомісячної стипендії становитиме 1000 злотих.
Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що програма запрацює з нового навчального року.
Читайте також
Як повідомляв Reuters, програма пропонуватиме базовий курс безпеки, навчання виживанню, медичну підготовку та заняття з кібергігієни. До кінця 2026 року планується навчити приблизно 400 тисяч осіб.

Програма «Канікули з армією»

Окрім цього, Міністерство національної оборони реалізує програму «Канікули з армією» (Wakacje z Wojskiem).
Вона орієнтована на випускників середніх шкіл, студентів та людей, які хочуть отримати сезонну роботу.
За 27 днів підготовки учасникам виплачують 6300 злотих, а також пропонують можливість продовжити співпрацю з військом — від Військ територіальної оборони до професійної служби.
Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року в Україні стартувала масштабна реформа військової підготовки. Замість строкової служби запроваджуються два нових формати: базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів і базова військова служба (БВС) — для інших громадян віком до 25 років.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems