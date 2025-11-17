У Польщі студентам будет доплачувати 1000 злотих (умови) Сьогодні 08:27 — Світ

У Польщі студентам будет доплачувати 1000 злотих (умови), notesfrompoland.com

Із жовтня 2026 року у Польщі стартує нова стипендіальна програма wGotowości («У готовності»). Вона передбачена для студентів, які планують поєднувати навчання з підготовкою до військової служби.

Про це повідомляє inpoland.

Що відомо про програму wGotowości

Зазначається, що розмір щомісячної стипендії становитиме 1000 злотих.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що програма запрацює з нового навчального року.

Як повідомляв Reuters, програма пропонуватиме базовий курс безпеки, навчання виживанню, медичну підготовку та заняття з кібергігієни. До кінця 2026 року планується навчити приблизно 400 тисяч осіб.

Програма «Канікули з армією»

Окрім цього, Міністерство національної оборони реалізує програму «Канікули з армією» (Wakacje z Wojskiem).

Вона орієнтована на випускників середніх шкіл, студентів та людей, які хочуть отримати сезонну роботу.

За 27 днів підготовки учасникам виплачують 6300 злотих, а також пропонують можливість продовжити співпрацю з військом — від Військ територіальної оборони до професійної служби.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року в Україні стартувала масштабна реформа військової підготовки. Замість строкової служби запроваджуються два нових формати: базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів і базова військова служба (БВС) — для інших громадян віком до 25 років.

