0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США готують санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес з росією

Світ
77
США готують санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес з росією
США готують санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес з росією
Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку нового законопроєкту про санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з росією.
Про це повідомляє Reuters.
Він заявив, що республіканці працюють над законодавчою ініціативою щодо посилення економічного тиску на росію через її торговельних партнерів.
«Як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес з росією, будуть застосовані дуже суворі санкції», — сказав Трамп.
За його словами, законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку.
Читайте також
Нагадаємо, у жовтні Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо рф. Вони торкнулися російських компаній «Роснафта» і «Лукойл». Обмеження запровадили у зв’язку з відсутністю серйозної прихильності росії до мирного процесу з припинення війни в Україні. Крім «Роснафти» і «Лукойлу», санкції зачепили компанії, які прямо або побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній «Роснафти» і 6 — «Лукойлу».
У Білому домі заявляли, що запровадження нових санкцій проти найбільших нафтових компаній росії створить значний тиск на її економіку та змусить інші держави скоротити закупівлі російських енергоносіїв.
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems