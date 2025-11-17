США готують санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес з росією Сьогодні 11:24 — Світ

США готують санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес з росією

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку нового законопроєкту про санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з росією.

Про це повідомляє Reuters.

Він заявив, що республіканці працюють над законодавчою ініціативою щодо посилення економічного тиску на росію через її торговельних партнерів.

«Як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес з росією, будуть застосовані дуже суворі санкції», — сказав Трамп.

За його словами, законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку.

Нагадаємо, у жовтні Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо рф. Вони торкнулися російських компаній «Роснафта» і «Лукойл». Обмеження запровадили у зв’язку з відсутністю серйозної прихильності росії до мирного процесу з припинення війни в Україні. Крім «Роснафти» і «Лукойлу», санкції зачепили компанії, які прямо або побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній «Роснафти» і 6 — «Лукойлу».

У Білому домі заявляли , що запровадження нових санкцій проти найбільших нафтових компаній росії створить значний тиск на її економіку та змусить інші держави скоротити закупівлі російських енергоносіїв.

