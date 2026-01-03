Де дешево і тепло відпочити в Європі в лютому 2026 року Сьогодні 20:07 — Світ

Де дешево і тепло відпочити в Європі в лютому 2026 року

Експерти туристичного видання назвали найкращі бюджетні напрямки Європи, де можна погрітися в лютому 2026 року.

Про це пише видання Which? Travel

Кадіс, Іспанія

У лютому в цьому затишному місті на південному заході Іспанії температура може підніматися до комфортних +17°C.

Це портове місто в Андалусії майже повністю оточене водою, а вузькі бруковані вулички його Старого міста ведуть до мальовничого пляжу Ла-Калета — золотистої бухти, оточеної стародавніми фортецями.

При цьому з 11 по 22 лютого 2026 року в місті пройде 11-денний фестиваль карнавальних вуличних вечірок — неймовірне буйство костюмів, феєрверків і барвистих парадів.

Даламан, Туреччина

Цей курорт на березі Середземного моря під кінець зими радує туристів максимальною температурою до +15°C.

Поки високі літні температури в цій місцевості позбавляють гостей можливості досліджувати околиці, відвідування в лютому пропонує м’який клімат і можливість здійснювати піші прогулянки національними парками, кататися на човнах, відпочивати в гарячих джерелах і вивчати стародавні руїни регіону без виснажливої спеки та натовпів туристів. Головне не забути взяти з собою куртку — вночі може стати прохолодніше і можливий невеликий дощ.

Палермо, Італія

У столиці Сицилії температура в лютому може сягати +13°C, з у середньому п’ятьма годинами сонячного світла.

Лютий також є сезоном фестивалів і карнавалів у місті: 500-річний карнавал в Ачіреале, святкування дня святого покровителя Сант-Агати, а також насичений календар парадів і спеціальних виставок протягом усього місяця.

Також у лютому місто пропонує гостям насолодитися меншими чергами та нижчими цінами на вхідні квитки у всесвітньо відомі музеї, галереї та історичні місця.

Ніцца, Франція

Цей елегантний курорт Французької Рив’єри, завдяки 300 сонячним дням на рік, у лютому радує температурами до +11°C.

Прогулюючись обсадженою пальмами Англійською набережною, туристи можуть милуватися безперешкодним краєвидом на затоку — без пляжників, але з художниками.

Крім того, 11 лютого 2026 року стартує карнавал у Ніцці, наймасштабніший у Франції, з видовищними парадами і квітковими битвами — близько 100 тисяч мімоз, лілій, ромашок, гвоздик і троянд кидатимуть у глядачів.

