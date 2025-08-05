Де найбільші доходи від туризму в ЄС та у світі (інфографіка) — Finance.ua

Де найбільші доходи від туризму в ЄС та у світі (інфографіка) Сьогодні 18:14

Де найбільші доходи від туризму в ЄС та у світі (інфографіка)

У 2023 році ЄС отримав 25,9% світових надходжень від міжнародного туризму:

15,2% - від міжнародного туризму між країнами ЄС,

тоді як 10,7% - від туристів з країн, що не входять до ЄС.

Де найбільше

Як пише Євростат , якщо розглядати країни ЄС окремо, то Іспанія, Франція, Італія, Німеччина, Португалія, Австрія, Греція, Нідерланди, Хорватія та Польща потраплять до числа країн, на які припадає щонайменше 1,0% світових доходів від міжнародного туризму.

У 2023 році 18 країн, що не входять до ЄС, отримали щонайменше 1,0% світових надходжень від міжнародного туризму.

На США припадала частка 12,3%, що значно вище, ніж частка, зафіксована для інших країн, що не входять до ЄС; Велика Британія мала наступну за величиною частку (4,8%).

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