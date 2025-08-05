Де найбільші доходи від туризму в ЄС та у світі (інфографіка) — Finance.ua

Де найбільші доходи від туризму в ЄС та у світі (інфографіка)
У 2023 році ЄС отримав 25,9% світових надходжень від міжнародного туризму:
- 15,2% - від міжнародного туризму між країнами ЄС,
- тоді як 10,7% - від туристів з країн, що не входять до ЄС.
Де найбільше
Як пише Євростат, якщо розглядати країни ЄС окремо, то Іспанія, Франція, Італія, Німеччина, Португалія, Австрія, Греція, Нідерланди, Хорватія та Польща потраплять до числа країн, на які припадає щонайменше 1,0% світових доходів від міжнародного туризму.
У 2023 році 18 країн, що не входять до ЄС, отримали щонайменше 1,0% світових надходжень від міжнародного туризму.
На США припадала частка 12,3%, що значно вище, ніж частка, зафіксована для інших країн, що не входять до ЄС; Велика Британія мала наступну за величиною частку (4,8%).
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