Латвія заявила про пошкодження оптичного кабелю в Балтійському морі

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила про пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії, у Балтійському морі.

Реакція влади та перевірка обставин

За словами Сіліня, у Балтійському морі неподалік Лієпаї виявлено пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії.

«Я на зв’язку з Центром кризового управління та відповідальними службами, поліція розпочала перевірку, з’ясування обставин триває», — написала у соцмережах Силіня.

Керівник Центру кризового управління Арвіс Зіле розповів Латвійському телебаченню, що інформація про можливе пошкодження оптичного кабелю надійшла у суботу, 3 січня, із Литовського центру кризового управління.

Після зв’язку із власником оптичного кабелю той підтвердив, що кабель було пошкоджено. Нині приватна компанія намагається встановити місце пошкодження.

Причини інциденту

Точні причини того, що сталося, поки невідомі.

«Про причини пошкодження поки що не можемо робити припущення. Компанія, проводячи власний аналіз та цифрові вимірювання, на даний момент також не виключає жодної з версій. Можу підтвердити, що пошкодження ніяк не торкнулося латвійських користувачів», — зазначив Зіле.

Служби продовжують з’ясовувати обставини події.

У поліції розповіли, що можливим винуватцем цього пошкодження було судно, яке, згідно з проаналізованою Національними збройними силами інформацією, рухалося над неактивним кабелем, а потім змінило курс у бік активного, нині пошкодженого кабелю.

У неділю ввечері співробітники Державної поліції спільно зі Службою берегової охорони піднялися на борт цього судна, що знаходиться в порту Лієпаї. Судно та його екіпаж не затримані та співпрацюють із поліцією.

Поліція порушила кримінальну справу щодо умисного знищення чи пошкодження публічної мережі електронних комунікацій.

Попередні інциденти в регіоні

Раніше фінська телекомунікаційна компанія Elisa повідомляла про пошкодження кабельного з’єднання між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. Того ж дня фінська влада затримала судно, яке підозрюють у пошкодженні підводної телекомунікаційної інфраструктури.

