Швейцарія заморозила всі активи Мадуро
Швейцарський уряд ухвалив рішення про замороження всіх активів, що перебувають на території країни і належать Ніколасу Мадуро та особам з його близького оточення.
Про це йдеться у заяві Федеральної ради Швейцарії, передає Європейська правда.
Рішення, ухвалене у понеділок, 5 січня, поширюється на активи Ніколаса Мадуро та пов’язаних із ним осіб. Водночас воно не стосується членів чинного уряду Венесуели.
У швейцарському уряді зазначили, що в разі, якщо під час майбутніх судових розглядів буде доведено незаконне походження коштів, Швейцарія вживатиме заходів для їх використання в інтересах венесуельського народу.
Також у Швейцарії наголосили, що замороження активів є додатковим заходом до санкцій проти Венесуели, які діють з 2018 року.
У заяві зазначили, що причини падіння Мадуро з влади не відіграють вирішальної ролі в заморожуванні активів, так само як і питання, чи «відбулося падіння з влади законно чи з порушенням міжнародного права».
Читайте також
Заморожування активів набирає чинності 5 січня і залишатиметься чинним протягом чотирьох років до подальшого повідомлення.
Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.
Президент США Дональд Трамп заявив, що США будуть «керувати» Венесуелою, поки не буде досягнуто демократичного переходу влади.
Поділитися новиною
Також за темою