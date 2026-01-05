Швейцарія заморозила всі активи Мадуро Сьогодні 19:25 — Світ

Швейцарський уряд ухвалив рішення про замороження всіх активів, що перебувають на території країни і належать Ніколасу Мадуро та особам з його близького оточення.

Про це йдеться у заяві Федеральної ради Швейцарії, передає Європейська правда.

Рішення, ухвалене у понеділок, 5 січня, поширюється на активи Ніколаса Мадуро та пов’язаних із ним осіб. Водночас воно не стосується членів чинного уряду Венесуели.

Читайте також Долар зріс до двотижневого максимуму на тлі подій у Венесуелі

У швейцарському уряді зазначили, що в разі, якщо під час майбутніх судових розглядів буде доведено незаконне походження коштів, Швейцарія вживатиме заходів для їх використання в інтересах венесуельського народу.

Також у Швейцарії наголосили, що замороження активів є додатковим заходом до санкцій проти Венесуели, які діють з 2018 року.

У заяві зазначили, що причини падіння Мадуро з влади не відіграють вирішальної ролі в заморожуванні активів, так само як і питання, чи «відбулося падіння з влади законно чи з порушенням міжнародного права».

Читайте також Рубіо озвучив плани США щодо венесуельської нафти

Заморожування активів набирає чинності 5 січня і залишатиметься чинним протягом чотирьох років до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США будуть «керувати» Венесуелою, поки не буде досягнуто демократичного переходу влади.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.