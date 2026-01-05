Рубіо озвучив плани США щодо венесуельської нафти Сьогодні 17:20 — Енергетика

Прибутки від видобутку венесуельської нафти отримує лише вузьке коло осіб, і цю ситуацію необхідно змінити. До цього часу карантин на експорт нафти з Венесуели залишатиметься чинним.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю ABC News

За його словами, США прагнуть гарантувати, що жодна нафта, яка перебуває під санкціями, не буде вивозитись з Венесуели доти, доки не зміниться управління всією галуззю.

«Зараз ця галузь не існує в традиційний спосіб. Ці нафтові родовища, по суті, є піратськими операціями. Люди буквально крадуть нафту з-під землі, і саме жменька осіб таким чином утримує цей режим», — зазначив Рубіо.

Стан нафтової галузі Венесуели

Держсекретар повідомив, що венесуельські нафтові свердловини працюють лише на 18% потужності через застаріле обладнання.

Він також наголосив, що нафта продається зі значними знижками на світових ринках — приблизно за 40−50 центів за $1. При цьому, за його словами, всі отримані кошти залишаються у представників влади.

«Ці нафтові родовища не приносили користі народу Венесуели понад 10 років. Вони зробили мультимільйонерів і мільярдерів лише з кількох людей. Саме це й тримає цей режим», — заявив Рубіо.

Необхідність структурних змін

За словами держсекретаря США, вирішення проблеми можливе лише за умови залучення приватних компаній, які інвестуватимуть у модернізацію обладнання, в яке не вкладали кошти протягом близько 20 років.

Він підкреслив, що всі прибутки від видобутку нафти у Венесуелі протягом цього часу фактично були вкрадені.

«Все починається з радикальних змін у поведінці органів влади, відповідальних за галузь. Поки ці зміни не відбудуться, карантин на експорт нафти залишатиметься чинним», — зазначив Рубіо.

Держсекретар висловив думку, що західні компанії можуть проявити значний інтерес до видобутку нафти у Венесуелі. Він додав, що нафтопереробні заводи США на узбережжі Мексиканської затоки є одними з найкращих для переробки важкої венесуельської сирої нафти.

За його словами, це могло б забезпечити значні роялті для народу Венесуели, а кошти спрямовувалися б на користь країни, а не обмеженого кола осіб.

Нагадаємо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Рубіо в іншому інтерв’ю у неділю заявив, що Сполучені Штати ведуть війну проти наркотрафіку з Венесуели, а не проти країни.

