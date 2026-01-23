У 2027 році Україна інтегрується в ринок електроенергії ЄС Сьогодні 16:30 — Енергетика

Український енергетичний ринок приєднається до європейського

Україна у 2027 році буде повністю інтегрована в енергоринок ЄС, навіть якщо формально ще не будемо членом Союзу.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Євроінтеграція енергетичного ринку

«Зараз у парламенті є великий законопроєкт — кількасот сторінок про фінальну інтеграцію енергоринку України з ЄС. Він підготовлений до другого читання, і, думаю, у лютому ми зможемо його ухвалити», — сказав він на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у четвер, організованого Фондом Віктора Пінчука.

За словами Качки, вказаний документ — це сотні сторінок технічних оцінок, над яким роками працювали фахівці.

«Саме завдяки цій роботі у 2027 році ми будемо повністю інтегровані в енергоринок ЄС, навіть якщо формально ще не будемо членом Союзу», — наголосив віцепремʼєр-міністр.

Що відомо про цей законопроєкт

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада прийняла за основу з/п № 12087-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергоринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики».

Як повідомляло Міненергетики, відповідна законодавча пропозиція була розроблена на основі дев’яти актів енергетичного законодавства ЄС і має на меті створити необхідне законодавче підґрунтя для повної інтеграції ринку е/е України до єдиного європейського ринку на принципі взаємності.

Документ передбачає, зокрема:

інтеграцію короткострокових (спотових) ринків е/е України та ЄС (market coupling) та балансуючих ринків, що означає підвищення ліквідності ринку,

спрощення умов торгівлі е/е з ЄС,

ефективне використання пропускної спроможності міждержавних перетинів,

посилення гнучкості енергосистеми та доступ до резервів ЄС.

Також проєкт закону передбачає додаткові механізми захисту прав споживачів та посилення їхньої ролі на ринку шляхом збільшення прозорості умов постачання і запровадження інструментів порівняння пропозицій постачальників, а також створення умов для долучення споживачів до участі в інших сегментах ринку, зокрема ринку допоміжних послуг.

У відомстві зазначили, що ухвалення документу у цілому дозволить забезпечити синхронізацію ринків електроенергії на початку 2027 року.

