У 2027 році Україна інтегрується в ринок електроенергії ЄС

Український енергетичний ринок приєднається до європейського
Україна у 2027 році буде повністю інтегрована в енергоринок ЄС, навіть якщо формально ще не будемо членом Союзу.
Про це заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Євроінтеграція енергетичного ринку

«Зараз у парламенті є великий законопроєкт — кількасот сторінок про фінальну інтеграцію енергоринку України з ЄС. Він підготовлений до другого читання, і, думаю, у лютому ми зможемо його ухвалити», — сказав він на Українському сніданку у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму у четвер, організованого Фондом Віктора Пінчука.
За словами Качки, вказаний документ — це сотні сторінок технічних оцінок, над яким роками працювали фахівці.
«Саме завдяки цій роботі у 2027 році ми будемо повністю інтегровані в енергоринок ЄС, навіть якщо формально ще не будемо членом Союзу», — наголосив віцепремʼєр-міністр.

Що відомо про цей законопроєкт

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада прийняла за основу з/п № 12087-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергоринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики».
Як повідомляло Міненергетики, відповідна законодавча пропозиція була розроблена на основі дев’яти актів енергетичного законодавства ЄС і має на меті створити необхідне законодавче підґрунтя для повної інтеграції ринку е/е України до єдиного європейського ринку на принципі взаємності.
Документ передбачає, зокрема:
  • інтеграцію короткострокових (спотових) ринків е/е України та ЄС (market coupling) та балансуючих ринків, що означає підвищення ліквідності ринку,
  • спрощення умов торгівлі е/е з ЄС,
  • ефективне використання пропускної спроможності міждержавних перетинів,
  • посилення гнучкості енергосистеми та доступ до резервів ЄС.
Також проєкт закону передбачає додаткові механізми захисту прав споживачів та посилення їхньої ролі на ринку шляхом збільшення прозорості умов постачання і запровадження інструментів порівняння пропозицій постачальників, а також створення умов для долучення споживачів до участі в інших сегментах ринку, зокрема ринку допоміжних послуг.
У відомстві зазначили, що ухвалення документу у цілому дозволить забезпечити синхронізацію ринків електроенергії на початку 2027 року.
