Хто найбільше заробляє на виробництві електроенергії — ТОП-10 компаній

Енергетика
Два держгіганти і один трейдер згенерували майже 80% прибутку енергоринку у 2025
Сукупний дохід ринку електроенергії України у 2025 році зріс на 27% і досяг 1,7 трлн грн. Водночас загальний прибуток галузі скоротився на 22% — з 64,3 млрд грн до 49,3 млрд грн.
Такі дані наводить сервіс аналізу ринків на основі інформації з публічних реєстрів Vkursi Market BI.
Аналітика охоплює 5 937 компаній, які працюють у сегментах виробництва, трейдингу та постачання електроенергії. Вибірку сформували за видами діяльності «Виробництво електроенергії» та «Торгівля електроенергією».

Фінансові результати виробників електроенергії

У сегменті виробництва електроенергії у 2025 році доходи зросли з 465 млрд у 2024 до 510 млрд грн у 2025.
Попри зростання оборотів, сумарний прибуток виробників зменшився з 48,6 млрд до 36,4 млрд грн, тобто на 25%.
Динаміка у сегменті трейдингу та постачання

У сегменті трейдингу та постачання електроенергії населенню зростання оборотів було ще більш помітним.
Сукупний дохід компаній зріс з 879 млрд до 1,19 трлн грн, що становить 35%. Водночас прибуток скоротився на 12% — з 14,7 млрд до 12,9 млрд грн.
Хто формує основний прибуток ринку

Попри значну кількість учасників ринку, ключові фінансові результати галузі формують лише кілька компаній.
У сегменті виробництва електроенергії основна частка прибутку зосереджена у державних компаніях. Укргідроенерго та Енергоатом акумулюють 90% прибутку сегменту.
У торговому сегменті компанія Д. Трейдінг Ріната Ахметова формує близько 47% прибутку двадцятки лідерів у сфері торгівлі та постачання електроенергії.
Загалом Енергоатом, Укргідроенерго і Д. Трейдінг сформували майже 80% прибутку ринку електроенергії у 2025 році.
У грошовому вимірі це 38,7 млрд грн із 49,3 млрд грн загального прибутку галузі.
Частина компаній енергоринку має іноземних власників або акціонерів.
Йдеться про 1115 компаній із 5937, що становить 18,8% від загальної кількості.
Серед них — структури, пов’язані з компаніями та громадянами Норвегії, Китаю, Гонконгу, Кіпру та Нідерландів.
Раніше ми повідомляли, що збитки енергетики України внаслідок війни оцінюються в 24,8 млрд доларів
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕлектроенергіяЕнергетикаЕнергетика України
Payment systems