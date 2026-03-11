Ціни на пальне у США б’ють рекорди Сьогодні 19:14 — Енергетика

Ціни на бензин у США з початку операції в Ірані зросли більше ніж на 17%, а витрати американців на паливо злетіли до максимуму з 2024 року.

Це при тому, що вартість пального у США є соціально чутливим показником (як в Україні — курс долара ), від якого залежать інфляція, споживчі витрати населення і політичні рейтинги керманичів.

Середня ціна бензину у понеділок, 9 березня, сягнула у США 3,48 долара за галон, згідно з даними Американської автомобільної асоціації (AAA), причому найвищі ціни спостерігаються в Каліфорнії та інших західних штатах.

Не маючи уявлення про те, як довго триватиме конфлікт, споживачі вже думають про способи скорочення витрат: використовують додатки для пошуку найдешевшого бензину у своєму регіоні та менше їздять на власних авто.

Дехто дивиться на високі ціни на бензин крізь політичну призму, запитуючи себе, чи винен у цьому президент Дональд Трамп. Інші підозрюють, що заправники завищують ціни та перебувають у картельній змові.

