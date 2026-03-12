0 800 307 555
42 млрд грн боргів відлякують інвесторів від енергоринку

Заборгованість на ринку електроенергії вже досягла критичного рівня і безпосередньо впливає на інвестиційний клімат у галузі.
Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
За його словами, борги на балансуючому ринку електроенергії перевищили 42 млрд грн і продовжують створювати системний фінансовий тиск на галузь.
«Вони дивляться, що в країні такі борги на енергоринку. Вони десять разів подумають, чи потрібно інвестувати в таку країну», — зазначив Омельченко.
Експерт пояснив, що проблема має структурний характер і закладена в самій моделі ринку електроенергії, запущеній у 2019 році.
За його словами, енергоринок працює під постійним фінансовим навантаженням, що замість інвестицій формує нові борги. На думку Омельченка, без перегляду самої моделі енергоринку та поступового врегулювання заборгованості ситуація й надалі стримуватиме розвиток енергетичного сектору.
Раніше віце-президент енергетичної спільноти Energy Club Максим Немчинов зазначив, що борги на балансуючому ринку електроенергії продовжують накопичуватися, а без комплексних рішень ситуація лише погіршуватиметься.
За матеріалами:
УНІАН
