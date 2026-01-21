0 800 307 555
Ще три країни надають Україні додаткову енергетичну допомогу

Енергетика
Україна отримає додаткову енергетичну допомогу — конкретне обладнання та внески — ще від низки країн для України. Це допоможе посилити стійкість на тлі постійних російських обстрілів.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Азербайджан відправив 12 низьковольтних панелей, 11 генераторів, п’ять трансформаторів та 27 тис. м кабелю для відновлення електропостачання.
Нідерланди оголосили про виділення €23 млн допомоги. Підтримка включатиме закупівлю газу, обладнання для термінового ремонту електростанцій та постачання енергетичного обладнання від голландських компаній, включно з генераторами та кабелями.
Від нашого МЗС України 20 січня відправили три генератори. До кінця тижня відправлять ще 10 у найбільш постраждалі громади Київщини.
До кінця січня очікується надходження енергетичного і медичного обладнання від Словаччини, а також інших країн.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів посилює координацію з виробниками продуктів харчування, щоб не допустити перебоїв із продовольством під час блекаутів. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо роботи бізнесу в умовах обмеженого енергетичного забезпечення.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергія
