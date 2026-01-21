Уряд готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики блекауту Сьогодні 08:02 — Енергетика

Кабінет Міністрів посилює координацію з виробниками продуктів харчування, щоб не допустити перебоїв із продовольством під час блекаутів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо роботи бізнесу в умовах обмеженого енергетичного забезпечення.

Під час зустрічі обговорювалися питання забезпечення безперебійного виробництва базових продуктів харчування, а також взаємодія держави з виробниками та торговими мережами в умовах ризиків для енергосистеми.

Резервне живлення для підприємств

Свириденко доручила Державній службі з надзвичайних ситуацій невідкладно опрацювати можливість надання допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування, у разі раптових відключень електроенергії.

Крім того, Міністерству енергетики та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), доручено забезпечити приєднання та запуск генеруючих установок, які перебувають у власності виробників харчових продуктів, але ще не введені в експлуатацію.

ДСНС також посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах з метою формування оперативних резервів продовольства на випадок необхідності розгортання пунктів харчування.

Підтримка українських виробників

Свириденко звернулася до торгових мереж із закликом надавати більшу перевагу українським продуктам харчування.

«Це питання загальної стійкості нашої економіки. Доручила Міністерству економіки опрацювати додаткові заходи підтримки виробників в цьому питанні», — наголосила очільниця уряду.

За її словами, станом на сьогодні в Україні достатньо продовольства, а виробничі потужності перевищують внутрішні потреби.

«Ситуація контрольована», — наголосила прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева писав , що російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції.

Соболев наголосив, що захистити енергопотужності було б значно дешевше, ніж їх відновлювати. Проте Україні бракує засобів протиповітряної оборони для цього.

