російські обстріли зруйнували 8,5 ГВт енергопотужностей в Україні
російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції.
Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в «Українському домі» в Давосі у вівторок на полях Всесвітнього економічного форуму, передає «Інтерфакс-Україна».
«Багато з цього було відновлено, а потім знову атаковано та зруйновано, і це все повторюється», — зазначив міністр.
Соболев наголосив, що захистити енергопотужності було б значно дешевше, ніж їх відновлювати. Проте Україні бракує засобів протиповітряної оборони для цього.
За його словами, для покриття дефіциту країна наразі імпортує рекордний обсяг електроенергії з Європи — 1,9 ГВт.
Наслідки обстрілів у холодну зиму
Міністр зазначив, що обстріли цієї зими, яка виявилась однією з найхолодніших за багато років, призводять до відключень тисяч будинків у Дніпрі, Запоріжжі та Києві від електроенергії, водопостачання та опалення.
«Уряд намагається максимально забезпечити енергією населення, але бізнес також потребує її», — додав він.
За словами Соболева, для проходження важкої зими країні потрібно обладнання, запаси якого вже вичерпано. Наразі невідкладні потреби оцінюються в $1 млрд і включають генеруючі потужності, мобільні підстанції, резервне обладнання.
В Україні вже працюють генератори загальною потужністю понад 1 ГВт, які допомагають утримувати бізнеси. Проте в умовах сильних морозів їх недостатньо, і країні потрібні додаткові ресурси.
Нагадаємо, внаслідок атаки на столицю в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них — будинки, куди повертали теплопостачання після минулої атаки 9 січня. На вечір 19 січня без тепла залишалися всього 16 будинків.
