0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

російські обстріли зруйнували 8,5 ГВт енергопотужностей в Україні

Енергетика
188
Обстріли пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні.
Обстріли пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні.
російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції.
Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в «Українському домі» в Давосі у вівторок на полях Всесвітнього економічного форуму, передає «Інтерфакс-Україна».
«Багато з цього було відновлено, а потім знову атаковано та зруйновано, і це все повторюється», — зазначив міністр.
Читайте також
Соболев наголосив, що захистити енергопотужності було б значно дешевше, ніж їх відновлювати. Проте Україні бракує засобів протиповітряної оборони для цього.
За його словами, для покриття дефіциту країна наразі імпортує рекордний обсяг електроенергії з Європи — 1,9 ГВт.

Наслідки обстрілів у холодну зиму

Міністр зазначив, що обстріли цієї зими, яка виявилась однією з найхолодніших за багато років, призводять до відключень тисяч будинків у Дніпрі, Запоріжжі та Києві від електроенергії, водопостачання та опалення.
«Уряд намагається максимально забезпечити енергією населення, але бізнес також потребує її», — додав він.
Читайте також
За словами Соболева, для проходження важкої зими країні потрібно обладнання, запаси якого вже вичерпано. Наразі невідкладні потреби оцінюються в $1 млрд і включають генеруючі потужності, мобільні підстанції, резервне обладнання.
В Україні вже працюють генератори загальною потужністю понад 1 ГВт, які допомагають утримувати бізнеси. Проте в умовах сильних морозів їх недостатньо, і країні потрібні додаткові ресурси.
Нагадаємо, внаслідок атаки на столицю в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них — будинки, куди повертали теплопостачання після минулої атаки 9 січня. На вечір 19 січня без тепла залишалися всього 16 будинків.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ЕнергетикаЕнергоресурсиЕнергетика України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems