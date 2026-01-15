0 800 307 555
Що робити киянам, якщо світла немає понад 12 годин — пояснення ДТЕК

Якщо в оселі мешканців Києва електропостачання відсутнє понад 12 годин, найімовірніше, йдеться не про загальний дефіцит електроенергії, а про локальну аварію.
Про це повідомили у ДТЕК.

Що радять

Енергетики радять насамперед перевірити інформацію про можливі аварійні відключення через офіційні ресурси компанії — чат-бот ДТЕК у Telegram або на сайті оператора.
Там можна побачити, чи зафіксована аварія за конкретною адресою.
У разі якщо інформації про аварію немає, у ДТЕК рекомендують звернутися до ЖЕКу або ОСББ.
Часто причина відсутності світла криється у внутрішніх електромережах будинку.
Балансоутримувач може перевірити їхній стан та, за потреби, передати заявку енергетикам.
У компанії також пояснюють, чому просять киян не звертатися одразу напряму до контактних центрів.
Щодня ДТЕК отримує тисячі звернень, більшість із яких стосуються не аварій, а обмежень через дефіцит електроенергії. Водночас кількість аварійних бригад є обмеженою.
«Чим точніше визначена проблема, тим швидше енергетики можуть дістатися туди, де електропостачання справді можна і потрібно відновити негайно», — наголошують у ДТЕК.
Раніше Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду через критичний стан енергетичної інфраструктури. Збереження стабільності в енергосистемі потребує термінового вирішення.
«Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов — важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення», — написав Зеленський у Telegram.

Правила для комендантської години

Зеленський також доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.
Payment systems