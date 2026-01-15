В Україні запроваджують режим надзвичайної ситуації в енергетиці Сьогодні 10:03 — Енергетика

В Україні запроваджують режим надзвичайної ситуації в енергетиці

Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду через критичний стан енергетичної інфраструктури. Збереження стабільності в енергосистемі потребує термінового вирішення.

Про це заявив глава держави.

«Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов — важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення», — написав Зеленський у Telegram.

Які кроки буде зроблено

Буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики України. Урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабінет Міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Уряд повинен підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі. В Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних.



Правила для комендантської години

Зеленський також доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

«На час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально», — повідомив президент.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.