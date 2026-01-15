Уряд створив штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетики Сьогодні 14:55 — Енергетика

За дорученням президента Володимира Зеленського запрацював штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві.

Про це повідомив новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль після першого засідання штабу.

За його словами, засідання будуть регулярними, а штаб працюватиме 24/7. Так, урядовці сподіваються «оперативно й ефективно» реагувати на поточні виклики, щоб стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням.

Під час першого засідання ДСНС, МВС та представники місцевого самоврядування зі столиці та Київської області доповіли про вжиті заходи.

Читайте також В Україні запроваджують режим надзвичайної ситуації в енергетиці

Також вони обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги.

«Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу», — зазначив Шмигаль.

Раніше ми повідомляли , що Шмигаль назвав пріоритети роботи Міністерства енергетики.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.