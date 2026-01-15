Уряд створив штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетики
За дорученням президента Володимира Зеленського запрацював штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві.
Про це повідомив новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль після першого засідання штабу.
За його словами, засідання будуть регулярними, а штаб працюватиме 24/7. Так, урядовці сподіваються «оперативно й ефективно» реагувати на поточні виклики, щоб стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням.
Під час першого засідання ДСНС, МВС та представники місцевого самоврядування зі столиці та Київської області доповіли про вжиті заходи.
Також вони обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги.
«Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу», — зазначив Шмигаль.
