0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд створив штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетики

Енергетика
21
За дорученням президента Володимира Зеленського запрацював штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві.
Про це повідомив новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль після першого засідання штабу.
За його словами, засідання будуть регулярними, а штаб працюватиме 24/7. Так, урядовці сподіваються «оперативно й ефективно» реагувати на поточні виклики, щоб стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням.
Під час першого засідання ДСНС, МВС та представники місцевого самоврядування зі столиці та Київської області доповіли про вжиті заходи.
Читайте також
Також вони обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги.
«Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу», — зазначив Шмигаль.
Раніше ми повідомляли, що Шмигаль назвав пріоритети роботи Міністерства енергетики.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕлектроенергіяЕнергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems