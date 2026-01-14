Шмигаль назвав пріоритети роботи Міністерства енергетики
Новопризначений міністр енергетики та перший віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що його головним завданням на посаді є посилення стійкості енергосистеми в умовах постійних атак з боку росії.
«Моє ключове завдання на посаді — якнайшвидше пройти гостру фазу енергетичної кризи», — написав він.
За його словами, ключові рішення в енергетиці мають ухвалюватися в пришвидшеному режимі, із чіткою координацією між усіма відповідальними структурами.
Відновлення інфраструктури
Шмигаль наголосив, що першочерговим пріоритетом є відновлення зруйнованої генерації, підстанцій і розподільчих мереж, а також формування резерву потужностей та критично важливого обладнання.
Також серед кроків у цьому напрямку:
- створенняна прифронтових територіях так званих «енергетичних батальйонів», укомплектованих фахівцями, забезпечених технікою та надійним захистом;
- впровадження доплат енергетикам і ремонтним бригадам;
- відновлення газовидобутку, відбудова пошкоджених газорозподільних станцій та газопроводів, резервні схеми газопостачання для критичних споживачів, підвищення надійності газосховищ.
«Можемо залучати більше енергетичної допомоги та фінансування. Будемо допомагати тим містам і громадам, які самі не здатні витягнути ці завдання», — написав Шмигаль.
Підвищення стійкості енергосистеми
Другим пріоритетом Шмигаль назвав посилення захисту енергетичної інфраструктури. До цього входять такі пункти:
- розширення проєкту зі встановлення РЕБ та систем ППО за участі енергетичних підприємств;
- продовження будівництва захисту для енергетичних об’єктів;
- розбудова децентралізованої генерації.
Модернізація та євроінтеграція
Третім стратегічним напрямом міністр визначив модернізацію галузі. Серед запланованих кроків:
- розробка нових родовищ, залучення інвестицій і розвиток державно-приватного партнерства;
- запуск цифрового додатку «Єдина платіжка» для покращення послуг, інформування та зворотного звʼязку;
- завершення інтеграції до європейського енергетичного простору.
Окремо Шмигаль наголосив на необхідності модернізації ліній електропередачі на кордоні з ЄС, збільшенні трансформаторної потужності та будівництві нових інтерконекторів.
" Ситуація складна, але система працює. Дякую енергетикам, комунальникам, інженерам, всім ремонтним бригадам. Кожному та кожній, хто щодня повертає світло та тепло", — підсумував Шмигаль.
Як ми повідомляли раніше, 14 січня після невдалого голосування напередодні Верховна Рада все ж підтримала призначення Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики.
