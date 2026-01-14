Шмигаль назвав пріоритети роботи Міністерства енергетики Сьогодні 16:55

Шмигаль назвав пріоритети роботи Міністерства енергетики

Новопризначений міністр енергетики та перший віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що його головним завданням на посаді є посилення стійкості енергосистеми в умовах постійних атак з боку росії.

«Моє ключове завдання на посаді — якнайшвидше пройти гостру фазу енергетичної кризи», — написав він.

За його словами, ключові рішення в енергетиці мають ухвалюватися в пришвидшеному режимі, із чіткою координацією між усіма відповідальними структурами.

Відновлення інфраструктури

Шмигаль наголосив, що першочерговим пріоритетом є відновлення зруйнованої генерації, підстанцій і розподільчих мереж, а також формування резерву потужностей та критично важливого обладнання.

Також серед кроків у цьому напрямку:

створенняна прифронтових територіях так званих «енергетичних батальйонів», укомплектованих фахівцями, забезпечених технікою та надійним захистом;

впровадження доплат енергетикам і ремонтним бригадам;

відновлення газовидобутку, відбудова пошкоджених газорозподільних станцій та газопроводів, резервні схеми газопостачання для критичних споживачів, підвищення надійності газосховищ.

Читайте також Ситуація в Києві дуже складна вперше за 4 роки війни — Кличко

«Можемо залучати більше енергетичної допомоги та фінансування. Будемо допомагати тим містам і громадам, які самі не здатні витягнути ці завдання», — написав Шмигаль.

Підвищення стійкості енергосистеми

Другим пріоритетом Шмигаль назвав посилення захисту енергетичної інфраструктури. До цього входять такі пункти:

розширення проєкту зі встановлення РЕБ та систем ППО за участі енергетичних підприємств;

продовження будівництва захисту для енергетичних об’єктів;

розбудова децентралізованої генерації.

Модернізація та євроінтеграція

Третім стратегічним напрямом міністр визначив модернізацію галузі. Серед запланованих кроків:

розробка нових родовищ, залучення інвестицій і розвиток державно-приватного партнерства;

запуск цифрового додатку «Єдина платіжка» для покращення послуг, інформування та зворотного звʼязку;

завершення інтеграції до європейського енергетичного простору.

Окремо Шмигаль наголосив на необхідності модернізації ліній електропередачі на кордоні з ЄС, збільшенні трансформаторної потужності та будівництві нових інтерконекторів.

" Ситуація складна, але система працює. Дякую енергетикам, комунальникам, інженерам, всім ремонтним бригадам. Кожному та кожній, хто щодня повертає світло та тепло", — підсумував Шмигаль.

Як ми повідомляли раніше, 14 січня після невдалого голосування напередодні Верховна Рада все ж підтримала призначення Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.