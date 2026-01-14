0 800 307 555
Ситуація в Києві дуже складна вперше за 4 роки війни — Кличко

Енергетика
114
Ситуація в Києві із забезпеченням електроенергією та теплом дуже складна, подібного масштабу — вперше за 4 роки війни. Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорює подальші кроки для стабілізації.
Про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.
«Проводимо зараз комісію ТЕБ та НС. З усіма департаментами, заступниками голови КМДА, службами, головами районів міста», — повідомив він.
«Ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу — вперше за 4 роки повномасштабної війни», — зауважив Кличко.
«Обговорюємо найгостріші моменти і наше подальше реагування для стабілізації ситуації, допомоги мешканцям. Конкретні завдання і їх виконання кожною службою, кожним департаментом», — розповів голова міської адміністрації.
За його словами, комунальники «працюють і вдень, і вночі»: ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги.
«На сьогодні близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення. (З тих шести тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня). Частині з цих 400 будинків подати тепло плануємо сьогодні до вечора», — зазначив Кличко.
«Ситуація з теплом на правому березі вже більш стабільна. Більш складна — на лівому березі міста», — повідомив він.
«Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Енергетики працюють, роблять все, що можуть. Але наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Тобто, погодинні графіки не діють», — написав Кличко.
«Мешканці міста зараз близько трьох годин зі світлом і до десяти, а подекуди й більше, — без нього. Енергетики зауважують, що час може змінюватися, адже пошкоджена енергосистема працює в аварійних умовах. Впливає ще й погода та перевантаження мереж», — повідомив він.
«Тому, на жаль, аварійні відключення триватимуть. Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію», — зазначив столичний очільник.
Кличко повідомив, що дав доручення, щоб у максимально ефективному режимі працювали пункти обігріву, у Києві їх розгорнуто понад 1200. «Потрібно дати можливість тим мешканцям, у яких немає тепла в квартирах, за їх бажання, залишатися на ніч в таких пунктах», — зазначив Кличко.
Департаменту соціальної політики КМДА і районним держадміністраціям міста було доручення забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Це, переважно, одинокі літні люди, більшість з яких не пересуваються самі, тобто лежачі.
За матеріалами:
Економічна Правда
Енергетика
