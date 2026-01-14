Призначено першого віцепрем’єра та міністра енергетики Сьогодні 14:44 — Казна та Політика

Призначено першого віцепрем’єра та міністра енергетики

Верховна Рада підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Таким чином, вдруге Верховна Рада змогла призначити Шмигаля міністром енергетики. Під час першого голосування, яке було вчора, його кандидатура не набрала достатньої підтримки — за призначення віддали голоси лише 210 народних депутатів.

Як голосували нардепи

Таким чином, «за» віддали голоси 246 нардепів, 2 — проти, 20 — утрималися, не голосували 33 парламентарі.

Голосування по фракціях:

«Слуга народу» — 167

«Європейська солідарність» — 0

«Батьківщина» — 4

«Платформа за життя та мир» — 16

«За майбутнє» — 11

«Голос» — 8

«Довіра» — 16

«Відновлення України» — 14

Перехід Шмигаля з Міноборони

Ще 2 січня президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову призначення міністром оборони, а Шмигалю — віцепрем’єром та міністром енергетики. Наступного дня обидва міністри написали заяви про відставку.

За даними джерел РБК-Україна, Шмигаль делікатно відхилив першу пропозицію очолити Міненерго, оскільки тільки почав працювати в Міноборони й не хотів одразу брати на себе «проблемне» відомство.

У підсумку після другого дня переговорів йому запропонували поєднати Міненерго з посадою першого віцепрем’єра, на що Шмигаль погодився, формально ставши другою людиною в уряді.

