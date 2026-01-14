Призначено першого віцепрем’єра та міністра енергетики
Верховна Рада підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Таким чином, вдруге Верховна Рада змогла призначити Шмигаля міністром енергетики. Під час першого голосування, яке було вчора, його кандидатура не набрала достатньої підтримки — за призначення віддали голоси лише 210 народних депутатів.
Як голосували нардепи
Таким чином, «за» віддали голоси 246 нардепів, 2 — проти, 20 — утрималися, не голосували 33 парламентарі.
Голосування по фракціях:
- «Слуга народу» — 167
- «Європейська солідарність» — 0
- «Батьківщина» — 4
- «Платформа за життя та мир» — 16
- «За майбутнє» — 11
- «Голос» — 8
- «Довіра» — 16
- «Відновлення України» — 14
Перехід Шмигаля з Міноборони
Ще 2 січня президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову призначення міністром оборони, а Шмигалю — віцепрем’єром та міністром енергетики. Наступного дня обидва міністри написали заяви про відставку.
За даними джерел РБК-Україна, Шмигаль делікатно відхилив першу пропозицію очолити Міненерго, оскільки тільки почав працювати в Міноборони й не хотів одразу брати на себе «проблемне» відомство.
У підсумку після другого дня переговорів йому запропонували поєднати Міненерго з посадою першого віцепрем’єра, на що Шмигаль погодився, формально ставши другою людиною в уряді.
