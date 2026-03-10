Парламент не підтримав законопроєкт про базову соціальну допомогу Сьогодні 15:17 — Казна та Політика

Законопроєкт передбачав запровадження нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги

Верховна Рада не підтримала запропонований урядом законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання базової соціальної допомоги.

Зокрема, пропозицію Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука ухвалити за основу проєкт закону № 14051 підтримали 193 народні депутати. Пропозицію направити документ на повторне перше читання підтримали 200 парламентаріїв, а за повернення законопроєкту на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи проголосували 214 депутатів. У підсумку законопроєкт було відхилено.

Що передбачав законопроєкт

Під час обговорення документа міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив, що законопроєкт передбачав запровадження нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги.

Планувалося об’єднати п’ять існуючих видів допомоги, зокрема:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей із багатодітних сімей;

тимчасову державну допомогу сім’ям;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію.

Міністр зазначив, що законопроєкт також визначає формулу, як буде призначатись допомога.

За його словами, це буде різниця між встановленим базовим рівнем допомоги та середнім місячним доходом сім’ї за останній квартал. Улютін зауважив, що законопроєкт також має на меті збільшити розмір соціальної допомоги сім’ям з низькими доходами.

Зі свого боку голова підкомітету Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Сергій Гривко зазначив, що проєкт закону має сприяти посиленню адресності та забезпечити ефективний та логічний підхід до соціальної політики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що профільний комітет парламенту рекомендував прийняти за основу законопроєкт № 14051 щодо надання базової соціальної допомоги. Наразі базова допомога діє в межах 2-річного експериментального проєкту. Закріплення на законодавчому рівні дасть можливість реалізувати проєкт на постійній основі.

Базова величина для розрахунку БСД становить 4500 гривень. Її розмір для сім’ї визначається на рівні:

100% такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника);

70% (3150 грн) такої базової величини для кожного наступного члена сім’ї;

для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини також визначається на рівні 100%.

Заяву про отримання однієї базової соціальної допомоги замість кількох окремих виплат можуть подати сім’ї, які вже отримують:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях (ця категорія може подати заяву тільки в Пенсійному Фонді України).

