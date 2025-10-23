Базову соціальну допомогу планують встановити на постійній основі Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Базову соціальну допомогу планують встановити на постійній основі

Профільний комітет парламенту рекомендував прийняти за основу законопроєкт №14051 щодо надання базової соціальної допомоги.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Наразі базова допомога діє в межах 2-річного експериментального проєкту. Закріплення на законодавчому рівні дасть можливість реалізувати проєкт на постійній основі.

Навіщо це

Автори законопроєкту окреслюють кілька проблем сучасної системи надання соціальної допомоги:

Неефективність прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум уже давно не показує, хто справді живе за межею бідності, а використовується просто як технічна цифра для розрахунку сотень виплат. Через це держава не може точно визначити, кому потрібна допомога, і ефективно реагувати на зростання бідності.

Низька адресність допомоги

Багато видів соціальної підтримки надаються без перевірки реального фінансового стану родини, тому кошти отримують навіть ті, хто не має гострої потреби. Це зменшує ресурс для допомоги людям, які справді живуть у скруті, і не стимулює отримувачів до активного життя.

Фрагментарність системи

Різні програми допомоги існують окремо й не узгоджені між собою, що створює плутанину для отримувачів і чиновників. Через це деякі сім’ї отримують подвійну допомогу, а інші — взагалі залишаються без підтримки.

Низький рівень цифровізації

Процес оформлення допомоги залишається складним і часто вимагає особистих візитів до установ. Відсутність єдиної електронної системи затягує перевірку документів.

Як вирішити ці проблеми

Базова соціальна допомога стане новим підходом до підтримки малозабезпечених родин, який передбачає об’єднання декількох виплат в одну.

Що пропонується:

розмір допомоги розраховується індивідуально, головний критерій — середньомісячний дохід родини;

раніше призначені види допомог виплачуються до закінчення терміну їхньої дії, навіть якщо родина не перейшла на базову;

замість прожиткового мінімуму запроваджується базова величина, яка встановлюється Кабміном кожного року — на сьогодні це 4500 грн.

Довідка Finance.ua:

раніше ми повідомляли, що з 1 липня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт із впровадження нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги (БСД). Вона спрямована на підтримку сімей з низькими доходами;

з 1 жовтня 2025 року проєкт розширився на усі інші категорії осіб, фінансово-майновий стан яких відповідатиме критеріям надання такої допомоги.

з кінця вересня 2025 року українські родини можуть онлайн подавати заяву на базову соціальну допомогу у «Дії». Інструкцією, як це зробити, ділилися тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.