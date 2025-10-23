В Україні з’являться паркомісця для водіїв із дітьми до трьох років Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

В Україні з’являться паркомісця для водіїв із дітьми до трьох років

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12437, який запроваджує спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми віком до трьох років.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, за документ проголосували 276 народних депутатів.

Законопроєкт спрямований на підвищення комфорту та безпеки водіїв, які перевозять маленьких дітей, а також на розвиток системи організованого паркування в Україні.

Що передбачає законопроєкт

Тепер власники паркувальних майданчиків будуть зобов’язані:

виділяти та облаштовувати місця для паркування транспортних засобів, якими керують водії з дітьми до трьох років і які мають відповідний розпізнавальний знак;

забезпечувати не менше 5% спеціальних місць, але не менше одного, позначених відповідними дорожніми знаками або розміткою;

дотримуватися порядку облаштування таких місць, який визначить Кабінет Міністрів України.

Також уряд має встановити правила підтвердження права на користування цими місцями та вимоги до розпізнавального знаку, який розміщуватимуть на автомобілях батьків із дітьми.

Органам державної влади та місцевого самоврядування рекомендовано сприяти створенню окремих паркомісць для транспортних засобів, якими керують вагітні жінки, люди похилого віку та ветерани.

Відмітимо, що сьогодні вартість паркомісць, які знаходяться безпосередньо при житлових комплексах або поруч з ними, є дуже високою. Та попит на них у багатьох районах Києва значно перевищує пропозицію. Придбання паркомісць, будь-то наземних чи підземних вже стала розглядатися багатьма як інвестиція.

Окупити паркомісце у ЖК можна зазвичай за 8−10 років, проте, якщо його придбати на етапі зведення чи проєктування, то це буде значно швидше. Яка зараз ситуація на ринку паркомісць Києва — Finance.ua розповідав у статті за посиланням

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.