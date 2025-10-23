0 800 307 555
У «Дії» стартував бета-тест заяв у Реєстрі збитків про вимушене переміщення за кордон
На порталі «Дія» розпочався бета-тест нової категорії міжнародного Реєстру збитків А1.2 — «Вимушене переміщення за межі України». Через неї українці можуть подати заяву про факт виїзду з країни або неможливості повернення додому внаслідок збройної агресії росії.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Хто може подати заяву

Подати заяву можуть громадяни, які після 24 лютого 2022 року:
  • виїхали за кордон;
  • не змогли повернутися в Україну через дії рф.
Участь доступна і тим, хто перебував за кордоном тимчасово, і тим, хто залишається там досі. Для подання потрібен електронний підпис Дія. Підпис або кваліфікований електронний підпис (КЕП). Також батьки можуть подати заяву від імені неповнолітньої дитини.

Які документи потрібні

Для оформлення заяви знадобляться:
  • матеріали, що підтверджують вимушене переміщення після 24 лютого 2022 року;
  • якщо ви виїхали раніше, то пояснення причин перебування за кордоном і неможливості повернення;
  • підтвердження прихистку від іншої держави (якщо отримували);
  • документи про належність до певної категорії: військові, медики, працівники критичної інфраструктури тощо (за наявності);
  • будь-які інші докази чи відомості на підтвердження заяви.
Читайте також: Пошкоджено майно? Алгоритм, як вам подати заяву до Міжнародного реєстру збитків
Долучитися до тестування можна за посиланням.
Нагадаємо, у вересні стало відомо, що українці через «Дію» можуть подати до Реєстру збитків заяви про відшкодування за шістьма новими категоріями:
  • А1.2 Вимушене переміщення за межі України;
  • А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей;
  • А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих;
  • А3.3 Втрата житла або місця проживання;
  • А3.4 Втрата оплачуваної роботи;
  • А3.5 Втрата приватного підприємництва.
У травні Міжнародний реєстр збитків запустив категорію, яка дає можливість подати заяви про пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Payment systems