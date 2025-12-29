Звільнені з неволі цивільні отримуватимуть разову виплату (сума) Сьогодні 10:23 — Особисті фінанси

Звільнені цивільні громадяни України, яких росія незаконно позбавила свободи, зможуть отримати разову державну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в Телеграмі

Подати заявку можна до Міністерства розвитку громад та територій України. До заяви необхідно додати довідку від Обʼєднаного Центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

Цивільні, які повернулися на територію України самостійно, також мають надати підтверджувальний документ про визнання їх потерпілими у кримінальному провадженні. Його можна отримати від правоохоронних органів.

«Звільнені з російської неволі цивільні, незалежно від встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, отримують базові речі першої необхідності: продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття, а також мають право на отримання безоплатної правничої, медичної, соціальної допомоги», — зауважила Свириденко.

Крім того, звільнені з полону та члени родин полонених, яким офіційно встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії РФ, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тис. грн після звільнення, а також на щорічну допомогу в такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні. Це право також поширюється на членів сімей.

Наразі здійснено майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд грн, зауважила очільниця уряду, з яких 359 млн грн — одноразова допомога після звільнення та щорічна допомога у розмірі 818,7 млн грн.

