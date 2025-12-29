Соціолог назвав відсоток українців, готових їхати додому після війни Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Близько третини українців, які виїхали за кордон через війну, наразі декларують намір повернутися додому після її завершення. Водночас навіть серед них остаточну впевненість у поверненні мають не більше 10%.

Про це заявив керівник Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення бажання повернутися в Україну висловлювали дві третини, а подекуди й більше вимушених переселенців. Проте з часом цей показник поступово знижувався.

«Так от навіть з цієї умовної третини готових повернутися, може, 10% кажуть, що вони таки повернуться, але тільки після війни. А решта все ж таки подумає, або не настільки впевнена. Тому відсоток тих, хто повернеться, буде, як на мене, дуже незначний», — каже Антипович.

Він зазначає, що значна частина українців уже пройшла другий етап адаптації — до життя в країнах Європи, зокрема в Німеччині. Водночас повернення в Україну після війни для багатьох виглядає проблематичним через відсутність житла, роботи, невлаштованість дітей та загальну невизначеність.

«Якщо людина виїхала, наприклад, з Маріуполя, то питання — куди їй повертатися», — пояснив соціолог.

За його прогнозом, Україну в майбутньому очікують серйозні демографічні виклики: падіння народжуваності, дефіцит працездатного населення та старіння наявного населення.

