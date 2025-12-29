0 800 307 555
Соціолог назвав відсоток українців, готових їхати додому після війни

Близько третини українців, які виїхали за кордон через війну, наразі декларують намір повернутися додому після її завершення. Водночас навіть серед них остаточну впевненість у поверненні мають не більше 10%.
Про це заявив керівник Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, на початку повномасштабного вторгнення бажання повернутися в Україну висловлювали дві третини, а подекуди й більше вимушених переселенців. Проте з часом цей показник поступово знижувався.
«Так от навіть з цієї умовної третини готових повернутися, може, 10% кажуть, що вони таки повернуться, але тільки після війни. А решта все ж таки подумає, або не настільки впевнена. Тому відсоток тих, хто повернеться, буде, як на мене, дуже незначний», — каже Антипович.
Він зазначає, що значна частина українців уже пройшла другий етап адаптації — до життя в країнах Європи, зокрема в Німеччині. Водночас повернення в Україну після війни для багатьох виглядає проблематичним через відсутність житла, роботи, невлаштованість дітей та загальну невизначеність.
«Якщо людина виїхала, наприклад, з Маріуполя, то питання — куди їй повертатися», — пояснив соціолог.
За його прогнозом, Україну в майбутньому очікують серйозні демографічні виклики: падіння народжуваності, дефіцит працездатного населення та старіння наявного населення.
За матеріалами:
РБК-Україна
