Яка країна ЄС надає притулок найбільшій кількості іноземців

Італія є країною номер один у ЄС за кількістю шукачів притулку. Німеччина посідає лише четверте місце.
Про це йдеться в останніх даних Євростату.

Про що йдеться

Притулок — це спеціальний правовий захист і можливість проживання, що надається державою іноземцю, який зазнає переслідувань або йому загрожує небезпека у власній країні через свої політичні переконання, релігію, етнічне походження або належність до певної соціальної групи.
Багато іноземців отримують притулок у Європі, однак останні статистичні дані свідчать, що масштаби цього явища зменшуються.
Євростат представив дані за листопад 2025 року. В той місяць вперше подали заявку на отримання притулку в ЄС 54 825 осіб з-поза меж Спільноти. Це на 26% менше порівняно з листопадом 2024 року (74 495) та на 12% менше порівняно з жовтнем 2025 року (62 375).
Кількість заяв, поданих в аналізованому місяці повторно, становила 11 455. Це на 62% більше, ніж у листопаді 2024 року (7 090), та на 23% менше, ніж у жовтні 2025 року (14 900).
У листопаді 2025 року найбільше заяв на міжнародний захист вперше подали громадяни Венесуели (8060), Афганістану (5125), Бангладеш (3585) та Сирії (2365).
Нагадаємо, що Європа стикається з проблемою старіння населення, відповідно і з дефіцитом робочої сили. Мігранти, які звертаються за захистом, здебільшого особи працездатного віку, тому можуть заповнити прогалини в секторах, що вимагають нижчої кваліфікації або високої мобільності.
Дослідження показують, що рівень зайнятості серед шукачів притулку залишається в середньому на 10% нижчим, ніж серед місцевих працівників, часто через мовні труднощі та невизначеність щодо їхнього правового статусу.
Нагадаємо, за даними Євростату, українці складають понад 98,4% осіб, які отримали захист у ЄС. З них 43,6% - дорослі жінки, 30,5% - неповнолітні та 25,9% - дорослі чоловіки.
У країнах Європейського Союзу статус тимчасового захисту мали 4,35 млн українських біженців. У порівнянні з кінцем листопада 2025 року їхня кількість збільшилася на 24 675 осіб, або на 0,6%.
Найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту зареєстровано у Німеччині, Польщі та Чехії.
За матеріалами:
Finance.ua
МіграціяЄСІталія
