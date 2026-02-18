Як отримати статус УБД в 2026 році: два шляхи Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Як отримати статус УБД в 2026 році: два шляхи

Нині статус УБД надається за спрощеною процедурою. Міноборони пояснює суть статусу, правові підстави та процедури його надобуття, а також які категорії людей мають на нього право.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Хто має право на статус УБД

Право на отримання статусу учасника бойових дій мають військовослужбовці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які:

брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій.

виконували завдання на тимчасово окупованих територіях.

виконали бойове завдання з вогневого ураження противника (у складі підрозділу ракетних військ або ППО), незалежно від району виконання завдань.

Процедура має свої відмінності, оскільки сам військовий фізично не може подати заяву.

Читайте також Міноборони тестує оновлену відстрочку в Резерв+: хто може отримати

На сьогодні діють два механізми отримання статусу:

автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни

через відповідні Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання УБД.

Автоматичний

На сьогодні це найзручніший та найшвидший спосіб. Військовослужбовцю не потрібно писати рапорти чи збирати документи самостійно. Уповноважені особи військових частин зобов’язані у 5-денний строк з дня початку виконання військовослужбовцем бойового завдання внести відповідні відомості (про період та район виконання завдань) безпосередньо до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Статус УБД набувається автоматично після формування відповідного запису в Реєстрі із застосуванням його програмних засобів.

Через Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання УБД

Уповноважені особи військової частини оформлюють Довідку про безпосередню участь особи у заходах із забезпечення оборони (форма визначена Додатком 6 до Постанови КМУ № 413). Зазначена Довідка разом із необхідними документами направляється на розгляд відповідної Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (при органах військового управління).

Комісія вивчає документи та приймає рішення у місячний термін (30 днів) з дня їх отримання. Комісія організовує видачу посвідчення, яке після оформлення передається до військової частини для вручення військовослужбовцю.

У випадку захоплення захисника в полон або зникнення безвісти під час виконання бойових завдань, обов’язок оформлення та подачі документів покладається на командира військової частини. Це має бути зроблено у місячний термін з моменту виникнення підстав (визнання особи полоненою або зниклою безвісти).

Коли може бути відхилено

відсутність правових підстав або необхідних документів,

подання недостовірної інформації,

наявність обвинувального вироку суду за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час участі у заходах.

Рішення комісії можна оскаржити у судовому порядку. Якщо причини відмови усунуті, заявник може подати документи повторно.

Детальна інформація про процедуру оформлення статусу УБД, контактні дані комісій, а також зразки заяв доступні на сайті social.mil.gov.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.