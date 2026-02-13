Міноборони тестує оновлену відстрочку в Резерв+: хто може отримати
Невдовзі багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку через застосунок Резерв+ незалежно від сімейного стану. Міноборони розпочинає бета-тестування функції.
Щоб взяти участь, потрібно заповнити форму.
Що змінилося
Раніше багатодітні батьки могли оформити відстрочку онлайн лише якщо мали трьох чи більше дітей в одному шлюбі. Тепер під час перевірки будуть враховуватись всі діти до 18 років — незалежно від того, народжені вони в чинному шлюбі чи ні.
Окремо система автоматично перевірятиме, чи є борги по аліментах у Єдиному реєстрі боржників.
Хто може взяти участь у тестуванні
До тестування запрошуються багатодітні батьки, які ще не мають оформленої відстрочки та:
- мають трьох або більше дітей до 18 років — враховуються всі діти, незалежно від сімейного стану;
- не є боржниками зі сплати аліментів — тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;
- дані батька (ПІБ, дата народження, податковий номер) правильно внесені до державних реєстрів;
- діти мають бути народжені в Україні.
На першому етапі послуга буде доступна лише для користувачів зі списку бета-тестувальників. Після завершення тестування функція стане доступною в Резерв+ для всіх багатодітних батьків.
Якщо дані в реєстрах неактуальні або є заборгованість по аліментах понад суму тримісячних платежів, відстрочку не буде надано. Спершу потрібно оновити інформацію в реєстрах та погасити заборгованість.
