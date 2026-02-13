Податкова пільга на дітей у Польщі: хто і скільки може отримати Сьогодні 14:37 — Особисті фінанси

Жінка з дитиною оформляє податкову пільгу у Польщі

Податкова пільга на дітей — одна з найпопулярніших у щорічних деклараціях у Польщі. Вона дозволяє батькам і законним опікунам зменшити суму податку на прибуток — тобто або зменшити борг перед податковою, або отримати більше повернення.

Хто має право на пільгу

Мета такої пільги — підтримати сім’ї, які виховують дітей, і частково компенсувати витрати на їх утримання.

Скористатися пільгою можуть люди, які:

проживають у Польщі;

отримують дохід, що оподатковується за податковою шкалою;

виховують дітей та відповідають критеріям щодо доходу і кількості дітей.

Пільга надається обом батькам, законним опікунам або прийомним батькам, які перебувають у шлюбі.

Водночас вона не поширюється на осіб, які мають лише дохід, що оподатковується єдиним податком — зокрема від підприємницької чи сільськогосподарської діяльності, одноразового податку або податкової картки.

На яких дітей поширюється відшкодування

Пільгу можуть отримати батьки або опікуни:

неповнолітніх дітей;

повнолітніх дітей, які отримували допомогу по догляду або соціальну пенсію;

дітей до 25 років, які навчаються і не мають власного доходу.

Яку суму можна отримати

Розмір повернення залежить від кількості дітей:

на першу дитину — 1 112,04 злотих;

на другу — 1 112,04 злотих;

на третю — 2 000,04 злотих;

на четверту і кожну наступну — 2 700,00 злотих.

Суми встановлюються щороку, але розрахунок ведеться помісячно. Тобто пільга нараховується за кожен місяць, у якому були виконані умови.

Якщо дитина народилася протягом року, досягла 18 або 25 років чи завершила навчання, пільгу нарахують лише за ті місяці, коли зберігалося право на неї.

Які є обмеження за доходом

Обмеження діють лише для сімей з однією дитиною.

У такому випадку право на пільгу зберігається, якщо:

річний дохід подружжя або опікунів не перевищує 112 000 злотих;

дохід матері чи батька, які самостійно виховують дитину, не перевищує 112 000 злотих;

дохід неодруженого платника податків не перевищує 56 000 злотих.

Якщо ці пороги перевищені, право на пільгу на одну дитину втрачається на весь податковий рік.

Водночас для сімей із двома і більше дітьми обмежень за доходом немає — пільга надається незалежно від заробітку.

Як оформити пільгу

Пільгу потрібно зазначити у декларації PIT-36 або PIT-37 разом із додатком PIT/O.

У додатку слід вказати кількість дітей і їхні номери PESEL. Якщо номеру немає — потрібно вписати ім’я, прізвище та дату народження.

Якщо подружжя подає спільну декларацію, подається один додаток PIT/O. Якщо декларації подаються окремо, кожен із батьків зазначає у своєму PIT/O суму, яку віднімає зі свого податку. Якщо пільгу заявляє лише один із батьків, інший не додає форму PIT/O до своєї декларації

Раніше ми повідомляли , що влітку 2025-го президент Польщі Кароль Навроцький підписав свою другу законодавчу ініціативу — «PIT Zero. Rodzina na plus». Документ передбачає звільнення сімей з двома або більше дітьми від сплати ПДФО.

