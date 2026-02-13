Податкова пільга на дітей у Польщі: хто і скільки може отримати
Податкова пільга на дітей — одна з найпопулярніших у щорічних деклараціях у Польщі. Вона дозволяє батькам і законним опікунам зменшити суму податку на прибуток — тобто або зменшити борг перед податковою, або отримати більше повернення.
Детальніше про це розповідаємо із посиланням на видання inpoland.
Хто має право на пільгу
Мета такої пільги — підтримати сім’ї, які виховують дітей, і частково компенсувати витрати на їх утримання.
Скористатися пільгою можуть люди, які:
- проживають у Польщі;
- отримують дохід, що оподатковується за податковою шкалою;
- виховують дітей та відповідають критеріям щодо доходу і кількості дітей.
Пільга надається обом батькам, законним опікунам або прийомним батькам, які перебувають у шлюбі.
Водночас вона не поширюється на осіб, які мають лише дохід, що оподатковується єдиним податком — зокрема від підприємницької чи сільськогосподарської діяльності, одноразового податку або податкової картки.
На яких дітей поширюється відшкодування
Пільгу можуть отримати батьки або опікуни:
- неповнолітніх дітей;
- повнолітніх дітей, які отримували допомогу по догляду або соціальну пенсію;
- дітей до 25 років, які навчаються і не мають власного доходу.
Яку суму можна отримати
Розмір повернення залежить від кількості дітей:
- на першу дитину — 1 112,04 злотих;
- на другу — 1 112,04 злотих;
- на третю — 2 000,04 злотих;
- на четверту і кожну наступну — 2 700,00 злотих.
Суми встановлюються щороку, але розрахунок ведеться помісячно. Тобто пільга нараховується за кожен місяць, у якому були виконані умови.
Якщо дитина народилася протягом року, досягла 18 або 25 років чи завершила навчання, пільгу нарахують лише за ті місяці, коли зберігалося право на неї.
Які є обмеження за доходом
Обмеження діють лише для сімей з однією дитиною.
У такому випадку право на пільгу зберігається, якщо:
- річний дохід подружжя або опікунів не перевищує 112 000 злотих;
- дохід матері чи батька, які самостійно виховують дитину, не перевищує 112 000 злотих;
- дохід неодруженого платника податків не перевищує 56 000 злотих.
Якщо ці пороги перевищені, право на пільгу на одну дитину втрачається на весь податковий рік.
Водночас для сімей із двома і більше дітьми обмежень за доходом немає — пільга надається незалежно від заробітку.
Як оформити пільгу
Пільгу потрібно зазначити у декларації PIT-36 або PIT-37 разом із додатком PIT/O.
У додатку слід вказати кількість дітей і їхні номери PESEL. Якщо номеру немає — потрібно вписати ім’я, прізвище та дату народження.
Якщо подружжя подає спільну декларацію, подається один додаток PIT/O. Якщо декларації подаються окремо, кожен із батьків зазначає у своєму PIT/O суму, яку віднімає зі свого податку. Якщо пільгу заявляє лише один із батьків, інший не додає форму PIT/O до своєї декларації
Раніше ми повідомляли, що влітку 2025-го президент Польщі Кароль Навроцький підписав свою другу законодавчу ініціативу — «PIT Zero. Rodzina na plus». Документ передбачає звільнення сімей з двома або більше дітьми від сплати ПДФО.
