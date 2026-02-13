0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податкова пільга на дітей у Польщі: хто і скільки може отримати

Особисті фінанси
42
Жінка з дитиною оформляє податкову пільгу у Польщі
Жінка з дитиною оформляє податкову пільгу у Польщі
Податкова пільга на дітей — одна з найпопулярніших у щорічних деклараціях у Польщі. Вона дозволяє батькам і законним опікунам зменшити суму податку на прибуток — тобто або зменшити борг перед податковою, або отримати більше повернення.
Детальніше про це розповідаємо із посиланням на видання inpoland.

Хто має право на пільгу

Мета такої пільги — підтримати сім’ї, які виховують дітей, і частково компенсувати витрати на їх утримання.
Скористатися пільгою можуть люди, які:
  • проживають у Польщі;
  • отримують дохід, що оподатковується за податковою шкалою;
  • виховують дітей та відповідають критеріям щодо доходу і кількості дітей.
Пільга надається обом батькам, законним опікунам або прийомним батькам, які перебувають у шлюбі.
Водночас вона не поширюється на осіб, які мають лише дохід, що оподатковується єдиним податком — зокрема від підприємницької чи сільськогосподарської діяльності, одноразового податку або податкової картки.

На яких дітей поширюється відшкодування

Пільгу можуть отримати батьки або опікуни:
  • неповнолітніх дітей;
  • повнолітніх дітей, які отримували допомогу по догляду або соціальну пенсію;
  • дітей до 25 років, які навчаються і не мають власного доходу.
Читайте також

Яку суму можна отримати

Розмір повернення залежить від кількості дітей:
  • на першу дитину — 1 112,04 злотих;
  • на другу — 1 112,04 злотих;
  • на третю — 2 000,04 злотих;
  • на четверту і кожну наступну — 2 700,00 злотих.
Суми встановлюються щороку, але розрахунок ведеться помісячно. Тобто пільга нараховується за кожен місяць, у якому були виконані умови.
Якщо дитина народилася протягом року, досягла 18 або 25 років чи завершила навчання, пільгу нарахують лише за ті місяці, коли зберігалося право на неї.

Які є обмеження за доходом

Обмеження діють лише для сімей з однією дитиною.
У такому випадку право на пільгу зберігається, якщо:
  • річний дохід подружжя або опікунів не перевищує 112 000 злотих;
  • дохід матері чи батька, які самостійно виховують дитину, не перевищує 112 000 злотих;
  • дохід неодруженого платника податків не перевищує 56 000 злотих.
Якщо ці пороги перевищені, право на пільгу на одну дитину втрачається на весь податковий рік.
Читайте також
Водночас для сімей із двома і більше дітьми обмежень за доходом немає — пільга надається незалежно від заробітку.

Як оформити пільгу

Пільгу потрібно зазначити у декларації PIT-36 або PIT-37 разом із додатком PIT/O.
У додатку слід вказати кількість дітей і їхні номери PESEL. Якщо номеру немає — потрібно вписати ім’я, прізвище та дату народження.
Якщо подружжя подає спільну декларацію, подається один додаток PIT/O. Якщо декларації подаються окремо, кожен із батьків зазначає у своєму PIT/O суму, яку віднімає зі свого податку. Якщо пільгу заявляє лише один із батьків, інший не додає форму PIT/O до своєї декларації
Раніше ми повідомляли, що влітку 2025-го президент Польщі Кароль Навроцький підписав свою другу законодавчу ініціативу — «PIT Zero. Rodzina na plus». Документ передбачає звільнення сімей з двома або більше дітьми від сплати ПДФО.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаУкраїнці в ПольщіПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems