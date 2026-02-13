lifecell оновлює вартість деяких тарифів Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

lifecell змінює умови тарифних планів «Максі» та «Мега»

Мобільний оператор lifecell оголосив про оновлення умов тарифних планів «Максі» та «Мега» для нових підключень.

Зміни набудуть чинності 18 лютого 2026 року та не стосуватимуться абонентів, які підключили ці тарифи раніше.

Причини перегляду тарифів

У компанії пояснюють: переглянути вартість тарифів довелося через зростання витрат на підтримку роботи мережі, автономне живлення обладнання та розвиток інфраструктури в умовах війни.

Що саме змінюється

Нові ціни для тарифу «Максі» (4 тижні):

270 грн — для номерів, перенесених до lifecell;

350 грн — для ідентифікованих або персоніфікованих номерів;

400 грн — стандартна вартість для інших номерів.

Тариф «Мега»:

стандартна вартість становитиме 550 грн за 4 тижні;

для ідентифікованих, персоніфікованих номерів та номерів, перенесених до lifecell, вартість залишиться без змін — 450 грн та 350 грн відповідно (залежно від тарифу).

Для абонентів, які підключили «Максі» або «Мега» до 17 лютого 2026 року включно, ціна пакетів не зміниться.

Також для всіх користувачів тарифів «Максі» та «Мега» буде збільшено обсяг гігабайтів, які можна використовувати в країнах ЄС без додаткової оплати. Детальні умови оператор пообіцяв оприлюднити окремо.

Зміни у «Тарифній підписці»

За інформацією на сайті lifecell, з 18 лютого 2026 року вартість послуги «Тарифна підписка» для тарифів «Максі» та «Мега» розраховуватиметься за новою ціною 4-тижневого пакета, встановленою для нових абонентів, незалежно від поточної вартості тарифу у чинного користувача.

До 17 лютого 2026 року включно абоненти можуть придбати наперед 6 або 12 пакетів послуг за чинною ціною.

Тариф «Турбота» закривають

З 18 лютого 2026 року тарифний план «Турбота» буде закритий для нових підключень.

Для чинних абонентів із цієї дати встановлюється вартість 190 грн на місяць. Із 19 лютого 2026 року тариф остаточно припинить дію, а абонентів переведуть на новий акційний тарифний план «Турбота».

Стартові пакети цього тарифу після 18 лютого активуватимуться на умовах пакету «Універсальний» із 150 бонусами на рахунку.

Що треба знати про права абонентів

Користувачі зазначених тарифів можуть безкоштовно змінити тариф на інший доступний до підключення до 19 лютого 2026 року включно.

Також абоненти, чиї умови обслуговування змінюються, мають право розірвати договір в односторонньому порядку протягом семи календарних днів після отримання повідомлення про зміни, якщо вони не погоджуються з новими умовами.

