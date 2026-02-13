Як обрати найвигідніші роки для розрахунку пенсії — роз’яснення експерта Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Перед поданням документів до Пенсійного фонду варто проаналізувати трудову біографію та рівень доходів за різні періоди

Розмір пенсії в Україні залежить не лише від стажу, а й від того, які періоди роботи враховані під час розрахунку. Законодавство дозволяє майбутнім пенсіонерам впливати на цей показник, обираючи найбільш вигідні роки із найвищими доходами.

Від яких років залежить розмір пенсії

Сума пенсійних виплат безпосередньо залежить від заробітної плати, яка враховується під час обчислення. Тому важливо, щоб у розрахунок потрапили періоди з найвищим рівнем доходу.

Пенсійний фонд України автоматично використовує дані про заробітну плату, починаючи з 1 липня 2000 року. Ця інформація вже міститься в електронних реєстрах. Водночас у певних випадках можна врахувати і більш ранні періоди трудової діяльності.

Експерт із пенсійного законодавства Сергій Коробкін зазначає, що відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при розрахунку обов’язково враховується вся заробітна плата після 1 липня 2000 року.

Заробіток за попередні роки може бути включений:

за бажанням особи, яка оформлює пенсію;

якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менше ніж 5 років.

Водночас довідки про доходи за періоди до 2000 року приймаються лише за умови підтвердження первинними бухгалтерськими документами або архівними матеріалами.

Як це впливає на розрахунок

Якщо людина виходить на пенсію, наприклад, у 2026 році, Пенсійний фонд автоматично врахує заробітну плату за період із 2000 до 2026 року. Однак особа має право додатково подати довідки про доходи за попередні роки.

Це може бути вигідно тим, хто у 1980−1990-х роках отримував високий офіційний дохід. У такому разі зростає середній коефіцієнт заробітної плати, що впливає на збільшення розміру щомісячної пенсії.

Вимоги до стажу у 2026 році

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше ніж 33 роки страхового стажу.

Якщо такого стажу немає:

пенсію можна оформити пізніше, у 63 роки, за наявності від 23 років стажу;

у 65 років — за наявності не менше ніж 15 років стажу.

Перед поданням документів до Пенсійного фонду варто проаналізувати трудову біографію та рівень доходів за різні періоди. У деяких випадках подання архівних довідок про заробітну плату може вплинути на розмір майбутніх виплат. Фахівці рекомендують заздалегідь перевірити наявні дані та обрати найбільш вигідні роки для розрахунку.

