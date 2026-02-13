Пенсія не нижче 6000 гривень: міністр соцполітики розкрив деталі майбутньої реформи Сьогодні 12:36 — Особисті фінанси

Міністерство соціальної політики завершило розробку нової моделі пенсійної системи, яка передбачає встановлення гарантованої базової виплати на рівні не менше 6000 грн. Наразі уряд завершує підготовку відповідного законопроєкту.

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНІАН.

Базова пенсія

За словами міністра, бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік передбачає середній розмір пенсії на рівні 6500 грн.

«Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя, і понад 4,3 млн пенсіонерів отримують пенсію за віком менше 6000 грн. Тому ми вже завершили дизайн нової пенсійної моделі», — заявив він.

У зв’язку з цим у новій пенсійній моделі пропонується встановити гарантовану базову вікову виплату, яка не може бути нижчою за 6000 грн.

Що зміниться в системі нарахування

Окрім базової виплати, реформа передбачає оновлення солідарної частини. Її планують побудувати за принципом максимально прямого зв’язку між сумою сплачених внесків і розміром майбутньої пенсії.

«І професійні пенсії замість спеціальних — прозоро, за логікою ризиків професії, а не статусу, додаткових внесків, а не за рахунок солідарної системи. І для військових — це доплати за бойовий досвід», — сказав Улютін.

Також, за його словами, передбачається розвиток добровільних накопичень як доповнення до основної пенсії.

Крім того, він заявив, що цьогорічний розмір індексації пенсійних виплат становитиме 12,1%. Індексація буде проведена з 1 березня.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що березнева індексація пенсій у 2026 році, за попередніми розрахунками, може становити від 11,97% до 14,6%. Підвищення стосуватиметься лише базового, розрахованого за формулою розміру пенсії.

Станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становив 6 544,62 грн, що на 107,83 грн більше, ніж було на 1 жовтня 2025 року (6 436,79 грн). Як повідомив Пенсійний фонд України, середній розмір виплат працюючим пенсіонерам за цей період зріс майже на 90 грн до 7 160,10 грн. Водночас 54,9% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн:

3,7% — до 3 000 грн;

31% — від 3 001 до 4 000 грн;

20,2% — від 4 001 до 5 000 грн.

