0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Робота в ЄС: які вакансії популярні, а які ні (інфографіка)

Особисті фінанси
26
Робота в ЄС: які вакансії популярні
Робота в ЄС: які вакансії популярні
Статистика показує, що від 2019 року найбільше зростання рівня вакансій у ЄС спостерігалося серед робітників на виробництвах (+4,2 процентних пункти (п.п.).
Це свідчить про ймовірне збільшення труднощів у наборі персоналу, пише Євростат.

Де найбільше зростання рівня вакансій

  • «менеджери з продажу, маркетингу та розвитку» (+3,0 п.п.),
  • «інші працівники з продажу» (+2,8 п.п.),
  • «робітники транспорту та зберігання» (+2,5 п.п.)
  • «інші допоміжні канцелярські працівники» (+2,4 п.п.).
Робота в ЄС: які вакансії популярні, а які ні (інфографіка)

Найбільше падіння

Спостерігалося для «техніків та молодших спеціалістів з біологічних наук» (-2,6 в.п.), далі йдуть «фахівці з баз даних та мереж» (-1,7 в.п.), «розробники та аналітики програмного забезпечення та додатків» (-1,5 в.п.), «менеджери готелів та ресторанів» (-1,1 в.п.) та «ремісники» (-1,0 в.п.).
Робота в ЄС: які вакансії популярні, а які ні (інфографіка)

Висновки

Зниження рівня вакансій не обов’язково означає, що ці професії скорочуються, або навпаки. У випадку «фахівців з баз даних та мереж», хоча й спостерігалося зниження (-1,7 в.п. до 5,1% у 2023 році), рівень вакансій залишався значно вищим за середній показник по всіх професіях (2,4%), тоді як частка працівників зросла на 0,2 в.п. між 2019 і 2023 роками.
Читайте також
Те саме стосується й розробників та аналітиків програмного забезпечення та додатків, у яких рівень вакансій знизився до 6,9% у 2023 році, але частка працівників у них зросла на 0,5 в.п. за той самий період.
Читайте також
Натомість, у деяких професіях, рівень вакансій яких зріс, частка працівників зменшилася, наприклад, у «транспортних та складських робітниках» та «інших працівниках збуту».
Раніше ми писали, віце-президентка міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко радить дотримуватися кількох базових правил, які допоможуть уникнути проблем при роботі в Польщі.
Водночас Німеччина суворо контролює ринок праці та накладає великі штрафи на осіб, які працюють нелегально. Фахівців розповіли, що таке нелегальне працевлаштування, як перевірити свій статус та уникнути штрафів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems