Робота в ЄС: які вакансії популярні, а які ні (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Робота в ЄС: які вакансії популярні

Статистика показує, що від 2019 року найбільше зростання рівня вакансій у ЄС спостерігалося серед робітників на виробництвах (+4,2 процентних пункти (п.п.).

Це свідчить про ймовірне збільшення труднощів у наборі персоналу, пише Євростат.

Де найбільше зростання рівня вакансій

«менеджери з продажу, маркетингу та розвитку» (+3,0 п.п.),

«інші працівники з продажу» (+2,8 п.п.),

«робітники транспорту та зберігання» (+2,5 п.п.)

«інші допоміжні канцелярські працівники» (+2,4 п.п.).

Найбільше падіння

Спостерігалося для «техніків та молодших спеціалістів з біологічних наук» (-2,6 в.п.), далі йдуть «фахівці з баз даних та мереж» (-1,7 в.п.), «розробники та аналітики програмного забезпечення та додатків» (-1,5 в.п.), «менеджери готелів та ресторанів» (-1,1 в.п.) та «ремісники» (-1,0 в.п.).

Висновки

Зниження рівня вакансій не обов’язково означає, що ці професії скорочуються, або навпаки. У випадку «фахівців з баз даних та мереж», хоча й спостерігалося зниження (-1,7 в.п. до 5,1% у 2023 році), рівень вакансій залишався значно вищим за середній показник по всіх професіях (2,4%), тоді як частка працівників зросла на 0,2 в.п. між 2019 і 2023 роками.

Те саме стосується й розробників та аналітиків програмного забезпечення та додатків, у яких рівень вакансій знизився до 6,9% у 2023 році, але частка працівників у них зросла на 0,5 в.п. за той самий період.

Натомість, у деяких професіях, рівень вакансій яких зріс, частка працівників зменшилася, наприклад, у «транспортних та складських робітниках» та «інших працівниках збуту».

Раніше ми писали, віце-президентка міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко радить дотримуватися кількох базових правил, які допоможуть уникнути проблем при роботі в Польщі.

Водночас Німеччина суворо контролює ринок праці та накладає великі штрафи на осіб, які працюють нелегально. Фахівців розповіли, що таке нелегальне працевлаштування, як перевірити свій статус та уникнути штрафів.

