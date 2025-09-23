Нелегальна робота в Німеччині: за що можна отримати штраф до 50 тис. євро Сьогодні 08:29 — Світ

Німеччина суворо контролює ринок праці та накладає великі штрафи на осіб, які працюють нелегально.

Фахівців VisitUkraine розповіли, що таке нелегальне працевлаштування, як перевірити свій статус та уникнути штрафів.

Що таке нелегальна зайнятість

Нелегальна праця (Schwarzarbeit) — це працевлаштування без реєстрації в органах соціального страхування та в податковій інспекції. Відсутність реєстрації означає, що роботодавець не сплачує за вас податки та внески на соціальне страхування.

Також нелегальною вважається робота без дозволу на перебування в країні та на роботу. Щоб працювати на законних підставах, у вашому посвідченні про захист (Fiktionsbescheinigung) має стояти позначка «Erwerbstätigkeit erlaubt». Її мають поставити при видачі документа, проте якщо її немає, зверніться до відділу Управління у справах іноземців (BAMF).

Вести підприємницьку діяльність, не зареєструвавшись та повідомивши відповідні установи заборонено.

Додамо, що платити своїм працівникам зарплату нижчу за мінімальну, також є порушенням законодавства. З 1 січня 2025 року сума «мінімалки» становить 12.82 євро за годину.

Відповідальність за нелегальне працевлаштування у Німеччині

Часто українці погоджуються на неофіційне працевлаштування. Адже це може стати швидким розв’язанням проблеми пошуку роботу. Водночас працедавці приймають нелегальних робітників, щоб уникнути сплати податків і соціальних внесків. Саме тому покарання за нелегальну роботу нестиме не лише працівник, а й роботодавець.

Працедавця можуть ув’язнити на термін від 5 років, а працівника змусять заплатити штраф, якщо він працює без відповідного дозволу.

Після звинувачення у нелегальному працевлаштуванні, вашу вину будуть оцінювати. У результаті на вас чекає рішення — вчинили ви адміністративне правопорушення чи злочин.

Порада: самостійно перевірте, чи працюєте легально. Незнання вашого статусу, як і незнання локального законодавства, не звільняє від відповідальності.

Експерти радять звернути увагу на такі фактори, які свідчать, що вас офіційно не оформили:

роботодавець не просить надати необхідні документи: номер соціального страхування (Sozialversicherungsnummer), податковий номер (Steuernummer) та свідоцтво про медичне страхування (Krankenversicherungsnachweis);

ви отримуєте зарплату готівкою, адже у Німеччині зазвичай перераховують виплату на банківський рахунок.

Адміністративне покарання

У випадку настання адміністративної відповідальності ви отримаєте штраф у розмірі до 50 000 євро.

Накласти штраф можуть, якщо особа:

не зареєструє бізнес;

не внесе компанію до ремісничого реєстру;

надасть необхідні документи пізніше дедлайну чи взагалі їх не надасть.

Кримінальне покарання

Відповідні органи можуть прийняти рішення, за яким підприємця визнають винним у скоєнні злочину. Тоді особі загрожує або штраф, або арешт.

Наведемо приклад, коли правопорушення визнають злочином:

працевлаштовувати персонал та не сплачувати за них внески до фонду соціального страхування;

наймати іноземців без необхідних дозволів і документів;

створювати для іноземців умови праці гірші, ніж для громадян Німеччини.

