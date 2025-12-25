Три місця, де взимку відпочивають найбагатші люди світу
Взимку найбагатші люди світу традиційно обирають найбільш мальовничі гірськолижні курорти з найкращою репутацією та сервісом найвищого рівня. Мовиться не лише про якість трас, а й про приватність, обмежений доступ, розвинену інфраструктуру та сервіс, орієнтований на клієнтів із дуже високими статками. Саме такі курорти стають місцем відпочинку мільйонерів у холодний сезон.
Про 3 локації в Європі, де у зимовий сезон проводять свою відпустку найбагатші люди світу, розповідає 24 Канал.
Де взимку відпочивають мільйонери
Куршевель
Тут є безкінечні гірськолижні траси, брендові магазини, ресторани з зірками Мішлен, найдорожчі готелі світу, у яких вартість за ніч може стартувати від 10 тисяч євро. Цей курорт у Французьких Альпах є справжньою класикою зимового люксу.
Як зазначають на офіційному сайті Куршевелю, тут буде чим зайнятися і тим, хто не любить кататися на лижах. Можна покататися на собачих упряжках, замовити катання на снігоході чи санках, відвідати сусідні мальовничі села, спа-центри, ковзанку тощо.
Сент-Моріц
Цей дорогий і фешенебельний курорт є символом швейцарської розкоші. Тут є і дизайнерські готелі, і мальовниче замерзле озеро, і бутики, і вишукані ресторани. Туристи прилітають сюди на приватних джетах.
Церматт
Це ще один розкішний курорт у Швейцарії з неймовірними краєвидами на всі 360 градусів. Саме тут розташована та сама гора з шоколадки Toblerone — Маттергорн. Цю вершину навіть називають найкрасивішою у світі.
