0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Три місця, де взимку відпочивають найбагатші люди світу

Світ
84
Взимку найбагатші люди світу традиційно обирають найбільш мальовничі гірськолижні курорти з найкращою репутацією та сервісом найвищого рівня. Мовиться не лише про якість трас, а й про приватність, обмежений доступ, розвинену інфраструктуру та сервіс, орієнтований на клієнтів із дуже високими статками. Саме такі курорти стають місцем відпочинку мільйонерів у холодний сезон.
Про 3 локації в Європі, де у зимовий сезон проводять свою відпустку найбагатші люди світу, розповідає 24 Канал.

Де взимку відпочивають мільйонери

Куршевель
Тут є безкінечні гірськолижні траси, брендові магазини, ресторани з зірками Мішлен, найдорожчі готелі світу, у яких вартість за ніч може стартувати від 10 тисяч євро. Цей курорт у Французьких Альпах є справжньою класикою зимового люксу.
Три місця, де взимку відпочивають найбагатші люди світу
Як зазначають на офіційному сайті Куршевелю, тут буде чим зайнятися і тим, хто не любить кататися на лижах. Можна покататися на собачих упряжках, замовити катання на снігоході чи санках, відвідати сусідні мальовничі села, спа-центри, ковзанку тощо.
Сент-Моріц
Три місця, де взимку відпочивають найбагатші люди світу
Цей дорогий і фешенебельний курорт є символом швейцарської розкоші. Тут є і дизайнерські готелі, і мальовниче замерзле озеро, і бутики, і вишукані ресторани. Туристи прилітають сюди на приватних джетах.
Церматт
Три місця, де взимку відпочивають найбагатші люди світу
Це ще один розкішний курорт у Швейцарії з неймовірними краєвидами на всі 360 градусів. Саме тут розташована та сама гора з шоколадки Toblerone — Маттергорн. Цю вершину навіть називають найкрасивішою у світі.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems