Польща посіла друге місце в ЄС за темпами розвитку туризму

Світ
54
У 2024–2025 роках Польщу відвідали майже 20 млн туристів
У 2024–2025 роках Польщу відвідали майже 20 млн туристів
Польща стала одним з європейських лідерів розвитку туристичної галузі. За даними Євростату, торік вона посіла друге місце в ЄС за динамікою зростання турпотоку, поступившись лише Мальті.
Про це повідомляє Польське радіо.
«Польський туризм посів друге місце в ЄС за темпами зростання у 2025 році, випередивши Францію та Іспанію. У 2024−2025 роках країну відвідали майже 20 млн туристів, що на 13% більше, ніж рік тому», — ідеться в повідомленні.
Заступник міністра спорту і туризму Польщі Іренеуш Рась вважає, що попереду в місцевого туризму близько двох десятиліть «золотого часу».
Інтерес до Польщі є значним, але ще не максимальним. Тому одним із наших гасел, якими ми просуваємо Польщу в Європі та світі, є: «Польща — більше, ніж ти думаєш».
— сказав він.

Зазначається, що зростання інтересу до країни відбувається також завдяки активній роботі Польської туристичної організації під керівництвом Магдалени Круч.
«Польська туристична організація разом із нашими представництвами проводить низку промоційних заходів. Це кампанії, у межах яких ми запрошуємо іноземних туристів приїжджати та відвідувати Польщу. Ми показуємо місця, які не є очевидними туристичними напрямками. Нас сприймають як безпечну й привабливу країну з дуже добрим співвідношенням якості та ціни», — заявила Круч.
За матеріалами:
Укрінформ
