ТОП-10 бюджетних напрямків для відпустки Сьогодні 23:04 — Світ

Рейтинг недорогих напрямків для відпустки у 2026 році, Фото: freepik

На тлі прогнозів щодо подорожчання авіаквитків та проживання у 2026 році дедалі більше туристів шукають способи відпочити в Європі без надмірних витрат. До ТОП-10 бюджетних напрямків для відпустки увійшли як популярні курорти біля моря, так і європейські міста з насиченою історією, доступними цінами на житло, їжу та транспорт.

Британське видання The Mirror підготувало рейтинг напрямків, де у 2026 році можна спланувати відпустку з комфортом і без серйозного удару по бюджету.

Будва, Чорногорія

Будва — один із найпопулярніших курортів Адріатичного узбережжя, який поєднує пляжний відпочинок із атмосферою старовинного середземноморського міста.

Читайте також ТОП-10 найпривабливіших туристичних напрямків світу

Тут варто прогулятися Старим містом зі середньовічними стінами, піднятися до цитаделі за панорамними видами на море, а також провести день на піщаних і галькових пляжах поблизу Будви та на острові Святого Миколая. Курорт підійде як для спокійного відпочинку біля моря, так і для тих, хто шукає активне нічне життя з барами та клубами.

За рівнем цін Чорногорія залишається доступнішою, ніж більшість західноєвропейських напрямків.

У Будві келих місцевого пива коштує в середньому близько $2,5-$4, обід у недорогому кафе — приблизно $11-$13, а поїздка на автобусі в межах курорту або між сусідніми містами обійдеться орієнтовно у $6-$10.

Бюджетні авіаквитки до Чорногорії у 2026 році можна знайти від $45-$50, а житло представлено великим вибором апартаментів і гастхаусів за помірними цінами, особливо поза піковим сезоном.

Вроцлав, Польща

Вроцлав — одне з найатмосферніших міст Польщі для міської подорожі з невеликим бюджетом. Обов’язково варто прогулятися Ринковою площею з готичною ратушею, пройтися старими кварталами навколо Острова Тумського та зробити маршрут уздовж набережних річки Одра з її численними мостами.

Читайте також ТОП-10 найкращих міст світу для нічного туризму

Місто зручне для піших прогулянок: за 1−2 дні можна оглянути історичний центр, відвідати музеї, а також провести вечір у локальних барах і пивних, де подають традиційні польські страви та крафтове пиво.

За рівнем цін Вроцлав залишається одним із найдоступніших міст Центральної Європи. Обід у недорогому кафе коштує приблизно $8-$12, келих місцевого пива — близько $2-$3, проїзд у громадському транспорті — орієнтовно $1-$2. Ніч у готелі хорошого рівня обійдеться від $110-$130, а бюджетні авіаквитки до Вроцлава у 2026 році можна знайти від приблизно $35-$40.

Тоскана, Італія

Тоскана — регіон, де легко поєднати культурну подорож із неспішним відпочинком у маленьких містечках серед виноградників і пагорбів. Під час поїздки варто закласти час на Флоренцію з її музеями та собором Санта-Марія-дель-Фйоре, Сієну з середньовічною площею Кампо та Пізу з відомою вежею.

Для більш глибокого знайомства з регіоном зручно орендувати авто й побудувати маршрут між винними містечками, дегустаційними фермерськими господарствами та оглядовими точками з панорамами тосканських ландшафтів.

Попри популярність, Тоскана залишається відносно доступною за рахунок великого вибору житла: апартаменти, агротуризм та невеликі готелі часто значно дешевші за розкручені курорти.

Орієнтовна вартість тижневої поїздки з перельотом і проживанням стартує від $1 150-$1 200, обід у тратторії обійдеться приблизно $12-$18, а авіаквитки до Флоренції у 2026 році можна знайти від $50-$55.

Вільнюс, Литва

Вільнюс — компактна столиця з одним із найбільших Старих міст у Східній Європі, внесеним до списку ЮНЕСКО. Під час поїздки варто прогулятися вузькими вуличками історичного центру, піднятися на гору Гедиміна для панорамного виду на місто, зазирнути до кварталу Ужупіс із його творчою атмосферою та невеликими галереями.

Місто зручне для повільних піших маршрутів і коротких вікендів, а зелений рельєф дозволяє поєднати міські прогулянки з парками та оглядовими майданчиками.

За рівнем цін Вільнюс підходить для бюджетних подорожей Європою. Обід у недорогому закладі коштує приблизно $8-$12, кава — $2-$3, проїзд у громадському транспорті — близько $1-$1,5. Середній денний бюджет на їжу та дрібні витрати складає близько $50-$60, а авіаквитки до Вільнюса у 2026 році можна знайти від $35-$40.

Аліканте, Іспанія

Аліканте — популярний курорт на узбережжі Коста-Бланки, який зручно поєднує пляжний відпочинок із прогулянками історичним центром.

Під час поїздки варто піднятися до фортеці Санта-Барбара за панорамними видами на місто та море, прогулятися старим районом Barrio de la Santa Cruz із вузькими вуличками та кольоровими будинками, а також провести день на міських пляжах або вирушити на човнову прогулянку вздовж узбережжя.

Курорт підходить як для спокійного пляжного формату, так і для активного відпочинку з вечірніми прогулянками набережною.

За цінами Аліканте залишається доступнішим за багато інших курортів Іспанії. Пиво в барах коштує в середньому $2,5-$4, обід у недорогому кафе — близько $7-$10, проїзд у громадському транспорті — приблизно $1,5-$2. Бюджетні авіаквитки до Аліканте у 2026 році можна знайти від $35-$40, а апартаменти поза першою лінією моря зазвичай суттєво дешевші за готелі на узбережжі.

Півострів Карпас, Кіпр

Півострів Карпас — один із найменш туристичних регіонів Середземномор’я, який підійде для тих, хто шукає спокійний відпочинок на природі. Тут варто провести час на майже безлюдних пляжах, заїхати до національного парку Діпкарпаз, а також побачити старовинні монастирі та невеликі прибережні села.

Формат подорожі — повільні поїздки уздовж узбережжя, купання у чистому морі та прогулянки природними маршрутами без туристичної метушні.

Завдяки менш розвиненій курортній інфраструктурі регіон залишається доступнішим за популярні курорти Кіпру.

Читайте також Рейтинг міст світу за вартістю життя (інфографіка)

Обід у місцевій таверні коштує приблизно $8-$12, оренда авто на день — близько $25-$35, що зручно для пересування півостровом. Перельоти до Ларнаки у 2026 році можна знайти від $75-$80, а проживання в гастхаусах і невеликих готелях часто обходиться дешевше, ніж у курортних зонах південного узбережжя.

Кадіс, Іспанія

Кадіс — прибережне місто на півдні Іспанії з м’яким кліматом і атмосферою старовинного портового центру. Тут варто прогулятися історичними кварталами, відвідати замок Санта-Каталіна та замок Сан-Себастьян, піднятися на вежу Торре-Тавіра, звідки відкривається панорамний вид на місто й Атлантичний океан.

Місто компактне, тому за 1−2 дні можна неспішно оглянути головні пам’ятки, поєднуючи це з відпочинком на міських пляжах.

За рівнем цін Кадіс вважається одним із найдоступніших туристичних міст Іспанії. Ніч у готелі коштує в середньому $120-$130, келих місцевого вина — близько $4-$5, пиво — приблизно $3, а обід у недорогому закладі — $10-$14. Авіаквитки до найближчого аеропорту Хереса у 2026 році можна знайти від $85-$90, а з аеропорту зручно дістатися до міста поїздом або автобусом.

Анталія, Туреччина

Анталія — курорт на узбережжі Середземного моря, де зручно поєднати пляжний відпочинок із культурними поїздками.

Читайте також Рейтинг найбезпечніших країн Європи

Під час подорожі варто закласти час на прогулянку старим містом Калеїчі з вузькими вуличками та маріною, відвідати античні руїни поблизу курорту та з’їздити до природних локацій уздовж узбережжя. Курорт підходить як для формату «все включено», так і для самостійних маршрутів із виїздами за межі міста.

Туреччина залишається одним із найдоступніших середземноморських напрямків для відпустки. Обід у місцевому кафе коштує приблизно $7-$10, поїздка на громадському транспорті — близько $0,5-$1, а бюджетні авіаквитки до Анталії у 2026 році можна знайти від $50-$55. Ціни на проживання в готелях і апартаментах зазвичай нижчі, ніж на курортах ЄС, особливо поза піковим літнім сезоном.

Валлетта, Мальта

Валлетта — компактна столиця Мальти з укріпленими мурами, бароковими палацами та панорамами Середземного моря. Під час поїздки варто прогулятися старими вуличками міста, відвідати Верхні сади Барракка з видом на Велику гавань, зазирнути до собору Святого Іоанна та кількох невеликих музеїв.

Валлетта зручна для піших маршрутів і підходить для 1−2 днів огляду пам’яток, а також як база для поїздок уздовж узбережжя острова.

Читайте також Рейтинг найкращих країн для експатів

Попри туристичну популярність, ціни у Валлетті залишаються помірними для середземноморської столиці. Вулична випічка або пастіцці коштують близько $1-$1,5, швидкий перекус — від $5, проїзд у громадському транспорті — близько $2. Бюджетні авіаквитки до Мальти у 2026 році можна знайти від $40-$45, а проживання в гастхаусах і невеликих готелях зазвичай дешевше, ніж у великих курортних комплексах.

Краків, Польща

Краків — одне з найкрасивіших історичних міст Центральної Європи з великим Старим містом і найбільшою ринковою площею континенту. Під час поїздки варто прогулятися площею Rynek Główny, піднятися на Вавельський пагорб до королівського замку, пройтися старими кварталами Казімєжа та відвідати кілька музеїв у центрі. Місто компактне, тому основні локації зручно поєднати в маршруті на 2−3 дні без тривалих переїздів.

За рівнем цін Краків залишається одним із найдоступніших туристичних міст Європи. Обід у недорогому закладі коштує приблизно $8-$10, сендвіч або стрітфуд — близько $3, келих пива в барі часто коштує менш ніж $2. Проживання в готелі стартує від $70 за ніч, а бюджетні авіаквитки до Кракова у 2026 році можна знайти від $30-$35.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.