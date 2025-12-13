Рейтинг найкращих країн для експатів Сьогодні 18:16 — Світ

Рейтинг найкращих країн для експатів

Найкращою країною для життя та роботи іноземних працівників другий рік поспіль визнано Панаму.

Про це свідчить дослідження InterNations, у якому взяли участь понад 10 тис. громадян зі 172 країн, що проживають та працюють за межами батьківщини.

До підсумкового рейтингу потрапили 46 країн, які оцінювали за п’ятьма категоріями: якість життя, інтеграція, умови праці, сімейне життя та особисті фінанси.

Чому Панама — найкраща країна для експатів

Панамала отримала найвищі оцінки за легкість інтеграції, відсутність мовного бар’єру та дружелюбність місцевих жителів.

Серед основних переваг країни — короткий робочий тиждень (у середньому 41 година), доступне житло, високий рівень безпеки та охорони здоров’я.

Також респонденти відзначили приємний клімат, мальовничу природу та широкі можливості для проведення дозвілля.

Найменш привабливими країнами для експатів визнали Кувейт, Туреччину та Південну Корею.

Як зазначалося раніше, найкращою країною для експатів визнали Іспанію. Країна лідирує завдяки цифровій візі для кочівників, яка дозволяє працювати дистанційно на компанії за межами країни, а також на іспанські компанії, якщо обсяг такої роботи не перевищує 20% загальної діяльності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.