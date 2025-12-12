0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що змусить українських біженців повернутися додому — дослідження

Особисті фінанси
90
Що змусить українських біженців повернутися додому — дослідження
Що змусить українських біженців повернутися додому — дослідження
Повернення українських біженців залежить не від завершення війни як такої, а від відновлення територіальної цілісності, безпеки та економічних умов.
Без цих факторів навіть після настання миру додому може повернутися лише незначна частина громадян, які перебувають за кордоном.
Про це розповідають експерти Київського безпекового форуму, проаналізувавши дослідження Центру вивчення економіки Мюнхенського університету (ФРН).
Читайте також
Дослідження охопило понад 2,5 тисячі українців, які перебувають у 30 європейських країнах.
Підхід аналітиків дозволив оцінити, які саме фактори найбільше впливають на рішення повернутися до України.
Чинники розбили на складові, пропонуючи респондентам обирати між різними комбінаціями. Такий аналіз показав, що сам факт завершення війни або форма мирної угоди майже не впливають на рішення біженців.
Читайте також
Найсильнішим чинником, що збільшує ймовірність повернення, є відновлення територіальної цілісності України станом на 1991 рік. Такий фактор підвищує шанси повернення на 10,8 процентних пунктів і діє навіть на тих, хто виїхав з регіонів, не окупованих росією.
Наступним за значущістю є гарантії безпеки, зокрема вступ до НАТО. Він додає 7,1 п.п. до ймовірності повернення. Вступ до ЄС — 2,5 п.п.
Економічні чинники, такі як наявність хорошої роботи в Україні або зростання доходів на 20%, збільшують шанси повернення на 4,1 п.п. Додаткові доходи — на 2,5 п.п.
Важливо, що ефект економічних факторів утричі посилюється у поєднанні з відновленням територіальної цілісності, оскільки навіть висока зарплата та можливості працевлаштування не є привабливими в умовах нестабільності та загрози нових атак.
Результати дослідження демонструють широкий розкид прогнозів щодо повернення біженців, адже у найпесимістичнішому сценарії із втратою територій, відсутністю гарантій сталого миру, економічною кризою та корупцією — додому повернуться лише 2,7% біженців.
В оптимістичному ж випадку можна розраховувати на швидке повернення до 46,5% громадян, вважають аналітики. Це сценарій передбачає територіальну цілісність, гарантії безпеки і позитивні економічні умови
Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, з грудня 2022-го по листопад 2025-го кількість українських біженців у Європі зменшилася на 1,37 млн. Зокрема, наприкінці першого року російського вторгнення у країнах ЄС нараховували 7,90 млн українців, які рятувалися від війни. За межами Європи біженців з України було 350 тисяч.
Водночас за межами країн ЄС була дещо інша тенденція: до грудня 2023-го кількість біженців зросла з 350 тисяч до 470 тисяч, а потім залишалася сталою до червня 2025 року — 560 тисяч. У листопаді цього року за межами Європи нарахували 550 тисяч українських біженців.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems