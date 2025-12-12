У скільки обійдеться оренда житла для зимового відпочинку в Карпатах: середні ціни Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

З початком грудня туристи традиційно активізуються у пошуку житла для зимового відпочинку в Карпатах. Найчастіше обирають приватні будинки або номери в готелях та на базах відпочинку.

OLX проаналізував середні ціни на подобову оренду в популярних курортних населених пунктах.

Оренда будинків

Найдорожчою локацією для оренди будинків є Поляниця поруч із курортом Буковель, де середня ціна становить 5500 грн на добу. Це на 10% більше, ніж торік.

У Татарові оренда будинку коштує приблизно 4500 грн за добу. У Микуличині ціна знизилась до 3200 грн, що на 10% менше, ніж минулого року.

У Яблуниці добова оренда будинку залишилась на рівні 3000 грн. У Яремче середня ціна впала до 2500 грн, що на 9% нижче, ніж торік.

У Славському вартість зросла до 2500 грн, що на 213% більше порівняно з минулим роком. У Ворохті проживання коштує 2000 грн, що на 54% вище, ніж торік.

Найдоступніші варіанти оренди будинків — у Ясіні та Воловці, де вартість становить 900 грн та 500 грн відповідно.

Оренда номерів

Ціни на номери в готелях та на базах відпочинку загалом нижчі від вартості оренди будинків. Найдорожчим став Татарів із середньою ціною 4000 грн за добу, що на 86% більше, ніж торік.

У Славському оренда номера коштує 2500 грн, що на 64% вище, ніж минулого року. У Яблуниці — 2250 грн. У Микуличині та Ясіні номер обійдеться приблизно у 2000 грн.

У Поляниці середня ціна номера становить 1250 грн, що на 81% нижче, ніж торік. У Яремче та Ворохті номер можна зняти за 1000 грн на добу.

Що обрати туристам

Оренда приватних будинків на карпатських курортах лишається одним із найдорожчих варіантів проживання. Готелі та бази відпочинку пропонують більш доступні ціни, що може підійти туристам, які не потребують додаткового простору чи окремої території.

В окремих локаціях ціни зросли порівняно з минулим роком. Через це туристам радять планувати бронювання заздалегідь, особливо у період зимових свят.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Rakuten Viber, 68% українців не планують вихідних на зимові свята. Серед них 40% хотіли б відпочити, але не матимуть такої можливості. Повноцінну відпустку планують 15% опитаних.

