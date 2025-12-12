0 800 307 555
Як формуються ціни на ліки в Україні: аналіз 5 популярних препаратів
Як формуються ціни на ліки в Україні: аналіз 5 популярних препаратів
Кожен блістер і ампула, перш ніж потрапити до рук покупця, проходять довгий шлях. І що більше в ньому етапів, то вищою в результаті стає вартість.
Експерти Codes.com.ua провели дослідження, в якому проаналізували, як формуються ціни на ліки в Україні, хто і як визначає вартість препаратів.

З чого складається ціна на ліки

Завод

Оптово-відпускна вартість залежить від того, якою є активна речовина — оригінальною чи дженериком. Це впливає на кількість і якість досліджень, складність реєстрації препарату тощо. На оригінальні молекули діє патент (до 20 років), який дає компанії ексклюзивне право на виготовлення, а значить, і формування ціни.
Також враховуються витрати на сировину, амортизацію обладнання, зарплати для персоналу й маркетинг — різний для державного й комерційного сектору.
Якщо порівняти кінцеву націнку фармзаводу з собівартістю ліків, у різних випадках вийде від 10 до 1000%+.

Імпортер

Вартість медикаментів, виготовлених за кордоном, зростає через:
  • мито й митне оформлення;
  • ПДВ;
  • коливання курсу валют;
  • витрати на логістику;
  • маржу імпортера.
Загальна націнка становить приблизно 10%.

Дистриб’ютор

Постачальники працюють із гуртовими обсягами й поширюють ліки до державних закладів і приватних аптек. Їхня націнка враховує:
  • зберігання медикаментів;
  • транспортування;
  • розміри реалізованих партій.
На цьому етапі медикаменти дорожчають на 5−20%.

Аптека

Тут ліки продаються споживачам за роздрібною ціною. На аптечні націнки впливають:
  • вартість оренди приміщення;
  • зберігання медикаментів;
  • утилізація прострочених товарів;
  • ризики на кшталт крадіжок і псування.
До ціни дистриб’ютора, як правило, додаються 15−35%. У деяких випадках — 100%+. У багатьох аптеках діє перехресне субсидування: мала націнка на популярні ліки й велика — на всі інші.
Орієнтовний розрахунок
ЕтапВідсоток здорожчанняПоточна ціна
Виготовлення за собівартістю-100 грн
Відпуск заводом20%120 грн
Дистрибуція10%132 грн
Продаж в аптеці35%178,2 грн
Інфографіка: Codes.com.ua
Інфографіка: Codes.com.ua

Як держава контролює вартість медикаментів

З лютого 2025 року діє постанова Кабміну, яка визначає граничні націнки в державному й комерційному секторах:
Категорія надбавкиМаксимальне значення
Нарахована дистриб’ютором до оптово-відпускної ціни8%
Роздрібна на ліки з Нацпереліку й рецептурні ЛЗ10−25% залежно від закупівельної ціни упаковки
Роздрібна на безрецептурні препарати35%
Не регулюється вартість БАД-ів, косметики, дієтичних продуктів й іншої парафармації.
На ліки, дозволені для виробництва й застосування в Україні й внесені до Держреєстру ЛЗ діє пільгова ставка ПДВ — 7% замість 20%.
Дотримання норм законодавства контролюється по-різному. В державному секторі застосовуються:
  • звірка з Нацреєстром граничних оптово-відпускних цін;
  • закупівлі тільки через систему Prozorro;
  • планові й позапланові перевірки й аудити.
В комерційному:
  • перевірки Держлікслужби;
  • опрацювання скарг покупців і громадських активістів;
  • компенсації за участь у державних програмах відповідно до електронних рецептів.
Відповідальність аптек, які не дотримуються правил, зазвичай адміністративна (штраф до 1700 грн) або фінансова (штраф до 10% від річного обороту). Кримінальна передбачена лише за серйозні правопорушення: шахрайство, контрабанду тощо.
