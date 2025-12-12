Як формуються ціни на ліки в Україні: аналіз 5 популярних препаратів Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Кожен блістер і ампула, перш ніж потрапити до рук покупця, проходять довгий шлях. І що більше в ньому етапів, то вищою в результаті стає вартість.

Експерти Codes.com.ua провели дослідження , в якому проаналізували, як формуються ціни на ліки в Україні, хто і як визначає вартість препаратів.

З чого складається ціна на ліки

Завод

Оптово-відпускна вартість залежить від того, якою є активна речовина — оригінальною чи дженериком. Це впливає на кількість і якість досліджень, складність реєстрації препарату тощо. На оригінальні молекули діє патент (до 20 років), який дає компанії ексклюзивне право на виготовлення, а значить, і формування ціни.

Також враховуються витрати на сировину, амортизацію обладнання, зарплати для персоналу й маркетинг — різний для державного й комерційного сектору.

Якщо порівняти кінцеву націнку фармзаводу з собівартістю ліків, у різних випадках вийде від 10 до 1000%+.

Імпортер

Вартість медикаментів, виготовлених за кордоном, зростає через:

мито й митне оформлення;

ПДВ;

коливання курсу валют;

витрати на логістику;

маржу імпортера.

Загальна націнка становить приблизно 10%.

Дистриб’ютор

Постачальники працюють із гуртовими обсягами й поширюють ліки до державних закладів і приватних аптек. Їхня націнка враховує:

зберігання медикаментів;

транспортування;

розміри реалізованих партій.

На цьому етапі медикаменти дорожчають на 5−20%.

Аптека

Тут ліки продаються споживачам за роздрібною ціною. На аптечні націнки впливають:

вартість оренди приміщення;

зберігання медикаментів;

утилізація прострочених товарів;

ризики на кшталт крадіжок і псування.

До ціни дистриб’ютора, як правило, додаються 15−35%. У деяких випадках — 100%+. У багатьох аптеках діє перехресне субсидування: мала націнка на популярні ліки й велика — на всі інші.

Орієнтовний розрахунок

Етап Відсоток здорожчання Поточна ціна Виготовлення за собівартістю - 100 грн Відпуск заводом 20% 120 грн Дистрибуція 10% 132 грн Продаж в аптеці 35% 178,2 грн

Інфографіка: Codes.com.ua

Як держава контролює вартість медикаментів

З лютого 2025 року діє постанова Кабміну, яка визначає граничні націнки в державному й комерційному секторах:

Категорія надбавки Максимальне значення Нарахована дистриб’ютором до оптово-відпускної ціни 8% Роздрібна на ліки з Нацпереліку й рецептурні ЛЗ 10−25% залежно від закупівельної ціни упаковки Роздрібна на безрецептурні препарати 35%

Не регулюється вартість БАД-ів, косметики, дієтичних продуктів й іншої парафармації.

На ліки, дозволені для виробництва й застосування в Україні й внесені до Держреєстру ЛЗ діє пільгова ставка ПДВ — 7% замість 20%.

Дотримання норм законодавства контролюється по-різному. В державному секторі застосовуються:

звірка з Нацреєстром граничних оптово-відпускних цін;

закупівлі тільки через систему Prozorro;

планові й позапланові перевірки й аудити.

В комерційному:

перевірки Держлікслужби;

опрацювання скарг покупців і громадських активістів;

компенсації за участь у державних програмах відповідно до електронних рецептів.

Відповідальність аптек, які не дотримуються правил, зазвичай адміністративна (штраф до 1700 грн) або фінансова (штраф до 10% від річного обороту). Кримінальна передбачена лише за серйозні правопорушення: шахрайство, контрабанду тощо.

