Як формуються ціни на ліки в Україні: аналіз 5 популярних препаратів
Кожен блістер і ампула, перш ніж потрапити до рук покупця, проходять довгий шлях. І що більше в ньому етапів, то вищою в результаті стає вартість.
Експерти Codes.com.ua провели дослідження, в якому проаналізували, як формуються ціни на ліки в Україні, хто і як визначає вартість препаратів.
З чого складається ціна на ліки
Завод
Оптово-відпускна вартість залежить від того, якою є активна речовина — оригінальною чи дженериком. Це впливає на кількість і якість досліджень, складність реєстрації препарату тощо. На оригінальні молекули діє патент (до 20 років), який дає компанії ексклюзивне право на виготовлення, а значить, і формування ціни.
Також враховуються витрати на сировину, амортизацію обладнання, зарплати для персоналу й маркетинг — різний для державного й комерційного сектору.
Якщо порівняти кінцеву націнку фармзаводу з собівартістю ліків, у різних випадках вийде від 10 до 1000%+.
Імпортер
Вартість медикаментів, виготовлених за кордоном, зростає через:
- мито й митне оформлення;
- ПДВ;
- коливання курсу валют;
- витрати на логістику;
- маржу імпортера.
Загальна націнка становить приблизно 10%.
Дистриб’ютор
Постачальники працюють із гуртовими обсягами й поширюють ліки до державних закладів і приватних аптек. Їхня націнка враховує:
- зберігання медикаментів;
- транспортування;
- розміри реалізованих партій.
На цьому етапі медикаменти дорожчають на 5−20%.
Аптека
Тут ліки продаються споживачам за роздрібною ціною. На аптечні націнки впливають:
- вартість оренди приміщення;
- зберігання медикаментів;
- утилізація прострочених товарів;
- ризики на кшталт крадіжок і псування.
До ціни дистриб’ютора, як правило, додаються 15−35%. У деяких випадках — 100%+. У багатьох аптеках діє перехресне субсидування: мала націнка на популярні ліки й велика — на всі інші.
Орієнтовний розрахунок
|Етап
|Відсоток здорожчання
|Поточна ціна
|Виготовлення за собівартістю
|-
|100 грн
|Відпуск заводом
|20%
|120 грн
|Дистрибуція
|10%
|132 грн
|Продаж в аптеці
|35%
|178,2 грн
Як держава контролює вартість медикаментів
З лютого 2025 року діє постанова Кабміну, яка визначає граничні націнки в державному й комерційному секторах:
|Категорія надбавки
|Максимальне значення
|Нарахована дистриб’ютором до оптово-відпускної ціни
|8%
|Роздрібна на ліки з Нацпереліку й рецептурні ЛЗ
|10−25% залежно від закупівельної ціни упаковки
|Роздрібна на безрецептурні препарати
|35%
Не регулюється вартість БАД-ів, косметики, дієтичних продуктів й іншої парафармації.
На ліки, дозволені для виробництва й застосування в Україні й внесені до Держреєстру ЛЗ діє пільгова ставка ПДВ — 7% замість 20%.
Дотримання норм законодавства контролюється по-різному. В державному секторі застосовуються:
- звірка з Нацреєстром граничних оптово-відпускних цін;
- закупівлі тільки через систему Prozorro;
- планові й позапланові перевірки й аудити.
В комерційному:
- перевірки Держлікслужби;
- опрацювання скарг покупців і громадських активістів;
- компенсації за участь у державних програмах відповідно до електронних рецептів.
Відповідальність аптек, які не дотримуються правил, зазвичай адміністративна (штраф до 1700 грн) або фінансова (штраф до 10% від річного обороту). Кримінальна передбачена лише за серйозні правопорушення: шахрайство, контрабанду тощо.
