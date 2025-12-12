Українська ІТ-галузь під час війни: доходи фахівців, міграційні настрої та фінансові показники ринку Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Станом на 2025 рік в Україні працює 303 000 ІТ-фахівців. П’ята частина спеціалістів розглядає можливість виїзду. Медіанний дохід технічного спеціаліста — $2700, що на 4,2% більше, ніж у 2024 році.

Про це свідчать результати проєкту Львівського ІТ Кластера «IT Research Ukraine 2025: Від адаптації до перебудови».

Стан ІТ-ринку та фінансові показники

Попри воєнні умови, ІТ-галузь залишається одним із ключових секторів української економіки. У сегменті послуг частка комп’ютерних послуг становить 41,9%, а частка ІТ у загальному експорті товарів і послуг — 12,3%.

У 2024 році оборот галузі склав $7,48 млрд, експорт — $6,45 млрд. У гривневому вимірі внутрішній ринок зріс на 1−2%, однак у доларах показники були нижчими через девальвацію та слабший попит на окремі напрями. Загальний оборот у 2024-му зменшився на 5,3%, що стало другим роком без зростання.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Прогноз на 2025 рік свідчить про стабілізацію: за оптимістичним сценарієм індустрія може досягти $7,56 млрд, за песимістичним — $7,47 млрд.

Частка ІТ у ВВП знизилася з 4,43% у 2023 році до 3,92% у 2024-му. За сприятливих умов вона може відновитися до 4−4,2% у 2026 році.

Компанії, інвестиції та ринок талантів

В Україні зараз 2062 активні верифіковані ІТ-компанії. Структура ринку така: 46% — аутсорсингові, 2% — аутстафінгові, 31% — продуктові, решта мають змішані моделі.

Після періоду турбулентності компанії поступово стабілізуються та шукають можливості розвитку. Частина бізнесів планує залучати інвестиції, розглядати угоди злиття або продажу частки.

У 2025 році 27% компаній відкрили нові офіси, переважно за кордоном, і лише 4% — в Україні. Водночас 8% СЕО планують закрити українські офіси.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Зростає кількість резидентів Дія. City: зараз їх 3095, а кількість спеціалістів у резидентських компаніях перевищила 130 000.

Індустрія залишається залученою до оборонних потреб: 75% компаній мають у штаті мобілізованих, 35% — ветеранів. Частина компаній зберігає за ними робочі місця та виплати.

Загалом в ІТ працюють 303 000 фахівців. В Україні залишаються 245 000 спеціалістів, що на 2,9% більше, ніж минулого року. За кордоном працює 58 000, що на 10% менше. Попри це, приблизно п’ята частина спеціалістів розглядає можливість виїзду.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Україна має потужний пул висококваліфікованих технічних талантів, які рухають світовий ринок технологій. Серед технічних спеціалістів, 43% мають загальний досвід роботи в ІТ від 6 до 15 років, 12% — понад 15 років. А більш ніж 88% з усього пулу технічних талантів — спеціалісти кваліфікації Middle, Senior та Lead.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

Хто працює в ІТ і скільки заробляють

В Україні найбільше IT-фахівців — понад половина — у віковій категорії 31+. Середній вік айтівців поступово зростає: дослідження 2023 року фіксувало його на рівні 30,9 років, 2024 — 31,5, а у 2025 році — 32,8.

Медіанний дохід технічного спеціаліста — $2700, що на 4,2% більше, ніж у 2024 році.

Інфографіка: itcluster.lviv.ua

82,9% ІТ-фахівців повідомили про збільшення витрат, а можливість заощаджувати мають 78,6%. У середньому спеціалісти відкладають 20% доходу — цей показник щороку зменшується. Десята частина може відкладати понад половину заробітку.

90% айтівців скеровують частину бюджету на благодійність. З них 4,3% донатять більше чверті доходу. Середній чек на благодійність одного ІТ-фахівця зріс і складає $243 на місяць при $235 у минулому році.

