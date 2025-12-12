0 800 307 555
Реінтеграція ветеранів: що робить український бізнес

Реінтеграція ветеранів: що робить український бізнес
Реінтеграція ветеранів: що робить український бізнес
Згідно з результатами, 85% опитаних компаній уже мають у складі працівників-ветеранів, переважно у частці до 5% персоналу.
Про це йдеться в дослідженні Європейської Бізнес Асоціації у партнерстві з консалтинговою компанією DataDriven Research & Consulting представила звіт «Ветерани в українському бізнесі: стратегічні підходи до реінтеграції та управління змінами».
Понад дві третини компаній запровадили освітні програми чи тренінги з адаптації, а понад половина розробили окремі внутрішні політики або програми підтримки.
При цьому лише у частини великих підприємств існує спеціальна посада чи підрозділ, відповідальний за реінтеграцію ветеранів — здебільшого ці функції виконують HR або CSR-фахівці.
Компанії, що мають формалізовані програми підготовки та навчання менеджерів, значно частіше демонструють успішну інтеграцію ветеранів у робочі колективи. Ключовими інструментами підтримки стають психологічна допомога, медичне страхування, кар’єрне консультування та гнучкі графіки роботи.

ТОП-5 рекомендацій бізнесу

  1. Визначення відповідальної особи або підрозділу за реінтеграцію;
  2. Розвиток освітніх програм і підготовки колективу;
  3. Комплексна підтримка ветерана та його родини ще під час служби;
  4. Гнучкість і готовність до адаптаційних потреб;
  5. Формування політики пам’яті та корпоративної вдячності.
Окрему увагу звіт приділяє підтримці родин ветеранів, а також політиці пам’яті — системним практикам вшанування загиблих співробітників, що формують культуру вдячності та поваги всередині компаній. народних кейсів і відкритих даних.
Раніше писали, що український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів компенсує до 20 тисяч гривень на купівлю товарів і предметів, необхідних для ведення ветеранського бізнесу. Про це повідомляється на сайті Українського ветеранського фонду.
На компенсацію мають право ветерани, ветеранки, члени їхніх сімей, а також родини загиблих Захисників і Захисниць України. Головне, щоб заявник був підприємцем або здійснював незалежну професійну діяльність. Деталі тут.
Нещодавно прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що ветерани, які беруть участь у суспільно корисних роботах, отримуватимуть підвищену оплату до 16 000 гривень.
Підприємства, які найматимуть ветеранів щонайменше на один рік, зможуть розраховувати на повну компенсацію зарплати протягом перших шести місяців роботи.
Розмір компенсації становитиме 100% заробітної плати, але не більше ніж 1,5 мінімальної.
Тетяна Берегова
Військовозобов'язанийВійськовослужбовецьВійськова служба
