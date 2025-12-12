0 800 307 555
укр
Особисті фінанси
30
У Мінсоцполітики пояснили, чи передбачені виплати 6 500 для отримувачів базової соцдопомоги
Для українців, які отримують базову соціальну допомогу (БСД), не передбачені виплати 6 500 грн у межах «Зимової підтримки».
Про це у Фейсбуці повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.
«Базова соціальна допомога — новий вид державної підтримки для родин у складних життєвих обставинах, яка об’єднує декілька соціальних виплат в одну та вже передбачає збільшені виплати. Тому одноразова виплата 6 500 не передбачена для отримувачів БСД», — ідеться в роз’ясненні.
У міністерстві нагадали, що на виплату одноразової грошової допомоги можуть розраховувати українці, які станом на 1 листопада 2025 року входять до однієї з цих категорій:
  • діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях (допомога надається залежно від фінансово-майнового стану сім’ї, якщо дохід не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї);
  • діти з числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;
  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування, та діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях (допомога призначається без урахування фінансово-майнового стану родини);
  • особи з інвалідністю I групи, які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;
  • одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.
Нагадаємо, 7 грудня вразливим категоріям українців почали нараховувати виплати у розмірі 6500 грн.
За матеріалами:
Укрінформ
