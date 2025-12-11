Іпотека для військовослужбовців стане доступнішою
Уряд розширив можливості програми єОселя для військовослужбовців. Тепер мобілізовані можуть оформити пільгову іпотеку під 3% річних замість 7%.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Це рішення має зрівняти умови для тих, хто був мобілізований, і тих, хто проходить службу за контрактом.
Нові ліміти площі житла
Щоб програма й надалі залишалася соціально спрямованою, держава встановила максимальні параметри майна, яке можна придбати за пільговою ставкою:
- квартира — до 115,5 кв. м;
- будинок — до 125,5 кв.м.
Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок Дія.
Скільки українців уже скористалися програмою
Станом на зараз житло за єОселею отримали 21 864 родини, які разом оформили 37,4 млрд грн кредитів. Серед них — 6438 військових та ветеранів, які придбали власну домівку саме завдяки цій програмі.
Ми повідомляли, що середній місячний дохід покупця житла за пільговою державною програмою єОселя складає від 40 тисяч гривень.
Також раніше Finance.ua писав, що голова Податкового комітету ВР Данило Гетманцев закликав розширити програму пільгової іпотеки «єОселя» на соціальних працівників державних і комунальних установ.
