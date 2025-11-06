0 800 307 555
«єОселя»: хто середній користувач програми та який має дохід

Кредит&Депозит
26
«єОселя»: хто середній користувач програми та який має дохід, www.freepik.com
Середній дохід на місяць покупця житла за пільговою державною програмою складає від 40 тисяч гривень.
Про це повідомила начальниця управління по роботі з партнерами «Глобус Банку» Катерина Личана, пише УНІАН.

Хто частіше бере кредити

За словами банкірки, найчастіше іпотечні кредити оформлені на чоловіків — 65%.
Середній вік позичальника знаходиться в діапазоні 26−45 років (77,8%).
При цьому 70% позичальників одружені та мають дітей. Рівно 78% кредитів за програмою оформлено на купівлю одно-двокімнатних квартир площею до 73 м2.
Станом на листопад 2025 року середня сума кредиту за програмою «єОселя» становить 1,68 млн грн.
Водночас вартість об’єкта нерухомості, придбаного за програмою, починається від 1,9 млн грн.
Вона також відмітила, що при оформленні кредиту на зазначену суму при ставці 7% максимальний щомісячний платіж (тіло кредиту та відсоток) складе 16,8 тис. грн, а при ставці 3% щомісячний платіж складе 11,2 тис. грн, але з кожним наступним місяцем сума платежу поволі знижуватиметься.
При розгляді заявки на кредит комерційні банки враховують сукупний офіційний дохід сім’ї — дружини та чоловіка, а також звертають увагу на кредитну історію позичальника.
Нагадаємо, у серпні українські банки видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.
Про це свідчать даніщомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
Як повідомили у пресслужбі Нацбанку, на первинному ринку нерухомості надано 480 кредитів на суму 889,8 млн грн, з них 136 на 267,3 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.
На вторинному ринку банки надали 309 кредитів на 543,6 млн грн.
Середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 8,99% на вторинному ринку.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
